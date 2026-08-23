به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد که با پیروزی ۲ بر صفر میزبان آبی پوش همراه بود. یاسر آسانی (۳) و اسماعیل قلی زاده (۹) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، عباس حبیبی، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و رضا جعفری.

عبور از ۱۱۰۰ با یاسر!

استقلال تهران بازی را کاملا تهاجمی آغاز کرد. و آنها پیش چشم نزدیک به ۱۲ هزار تماشاگر خود در ورزشگاه شهدای شهر قدس بازی چشم نوازی را آغایز کردند تا نخستین حمله جدی این تیم در سومین دقیقه بازی با گلزنی یاسر آسانی همراه شود. سعید سحرخیزان که قصد داشتتوپ را با خود به سمت راست محوطه جریمه سپاهان ببرد با دفع توپ حاج صفی روبرو شد تا یاسر آسانی پشت محوطه جریمه شوت سرکش و فلنی خود را به گوشه دروازه سیدحسین بفرستد و تور دروازه میهمان را اینگونه به لرزه در آورد.

۶ دقیقه برای دبل استقلال!

استقلال بر خلاف گذشته بدون اینکه با زدن یک گل عقب بنشینند حمله های خود را ادامه دادند و توانستند تنها با ۶ دقیقه فاصله گل دوم بازی را روی شوت قلی زاده و تاثیر امین حزباوی مدافع سپاهان به ثمر برسانند. شوتی که با اختلاف اندک از تیر دروازه به گوشه تور حسینی رسید و این تیم برای دومین بار جشن با هوادارانش را تجربه کرد.

سپاهان پس از این گل تلاش کرد اختلاف را کم کند. لطفی توانست با یک فرار از جناح راست برای سپاهان خلق موقعیت کند اما توپ او در گام آخر بیش از اندازه فاصله گرفت تا فرعباسی با خروج مناسب مانع از بازشدن دروازه استقلال شود.

سپاهان در ۱۵ دقیقه پایانی از نیمه اول با کسب مالکیت توپ قصد داشت راهی برای نفوذ به دروازه میزبان پیدا کند اما دفاع استقلال با هماهنگی کامل مانع از این امر شد تا نیمه اول با همان دو گل برای آبی ها به پایان برسد.