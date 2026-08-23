به گزارش خبرنگار مهر، رمضان پارباو، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه به مناسبت هفته دولت، با اشاره به حوادث حد فاصل هفته دولت سال گذشته تا امسال، گفت: علاوه بر جنگ شناختی، شاهد جنگی تمام‌عیار از سوی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی بوده‌ایم؛ اما این ملت با بهره‌گیری از آموزه‌های رهبر شهید و با وحدت و همبستگی، دست دشمن را خواندند و نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند.

فرماندار سوادکوه با بیان اینکه شهادت رهبر شهید، فرماندهان، نخبگان، کودکان، دانش‌آموزان و زنان، ضایعه‌ای بزرگ و غمی جانکاه بود، خاطرنشان کرد: اما این حوادث خللی در اراده ما ایجاد نکرد و همه دنیا شاهد بود که کشور ما در زمان خطر، بدون اتکا به هیچ قدرت بیگانه‌ای، قادر به دفاع از خود است.

این مسئول با تأکید بر اینکه دولت دوشادوش نیروهای نظامی و مردم ایستاد و تمام توان خود را برای رفع چالش‌ها به کار گرفت، ادامه داد: هدف دولت این بود که مردم به راحتی به زندگی خود ادامه دهند.

پارباو با اشاره به حضور مردم جنگ زده از سراسر کشور در استان مازندران، گفت: این حجم از مراجعات، بار سنگینی بر دوش مسئولان استان و شهرستان بوده است و باید اذعان کرد که دولت نقش سترگی در تقویت وحدت جامعه و رفع نیازها ایفا کرد.

وی با بیان اینکه دولت تا حد ظرفیت موجود اجازه نداد خللی در معیشت مردم ایجاد شود، گفت: برخلاف آنچه بدخواهان القا می‌کنند، اگر وادادگی در کشور حاکم بود، دولت این‌گونه پای کار مردم و نظام نمی‌ایستاد؛ چراکه دولت متعلق به مردم و دلداده آنان است و علی‌رغم تمام آسیب‌ها و تهمت‌ها، ایستادگی کرد.

فرماندار سوادکوه با بیان اینکه دولت هیچ‌گاه کار را رها نکرد، تصریح کرد: علاوه بر تأمین معیشت مردم، اجرای پروژه‌های عمرانی نیز با شدت بیشتر از دوران پیش از جنگ ادامه یافت تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند.

وی شاخص‌ترین پروژه شهرستان سوادکوه را پروژه پل پلسغید با مبلغی بیش از یک همت برشمرد و با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد موانع اجرایی آن رفع شده است، گفت: ارزیابی تملک‌ها به پایان رسیده و تمامی مطالبات تا پایان هفته به حساب مالکان واریز می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

پارباو در توضیح مراحل پیشرفت پروژه پل‌سفید، افزود: قسمت جنوبی پروژه تا پایان مهرماه به اتمام می‌رسد و قسمت شمالی نیز پیشرفت قابل‌قبولی دارد و تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

فرماندار سوادکوه با اشاره به ۹۲ پروژه افتتاحی و ۳ پروژه کلنگ‌زنی در هفته دولت سال جاری در سوادکوه، اعتبار این پروژه‌ها را ۸۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برشمرد.

وی با تشریح جزئیات ۹۵ پروژه افتتاحی هفته دولت در شهرستان سوادکوه، چهار اداره با بیشترین تخصیص اعتبار را شامل اداره راه با ۳۶۵ میلیارد تومان، شرکت گاز با ۲۰۵ میلیارد تومان، امور توزیع برق با ۵۸ میلیارد تومان و شهرداری زیراب با ۵۸ میلیارد تومان برشمرد و افزود: سایر پروژه‌های ادارات نیز شامل آبفا با بیش از ۴۳ میلیارد تومان، مخابرات با ۲۳ میلیارد تومان، بنیاد مسکن با حدود ۲۰ میلیارد تومان، میراث فرهنگی با ۱۶ میلیارد تومان، مدیریت بحران با ۱۰ میلیارد تومان، شهرداری پل‌سفید با ۴ میلیارد تومان و شهرداری آلاشت با حدود ۲ میلیارد تومان بوده است.