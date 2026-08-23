به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی مبنی بر «آیا اگر جنگ با ایران تا ماه نوامبر ادامه داشته باشد، جمهوری‌خواهان می‌توانند کنترل مجلس نمایندگان را حفظ کنند؟»، ادعا کرد: قطعاً، حل‌ و فصل این مسئله در ۷۳ روز آینده مفید خواهد بود؛ اما اگر چنین نشود هم، ما (در انتخابات میان دوره ای کنگره) همچنان پیروز خواهیم شد!

رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: دولت ترامپ پس از ۵۰ سال آن را حل می کند!

وی سپس بر خلاف گزارش تمامی نهادهای فعال مرتبط با تردد کشتی ها در تنگه راهبردی هرمز، در تلاش برای دست یابی جمهوری‌خواهان به آراء مردم کشورش که از افزایش قیمت ها به ویژه در حوزه سوخت نگران و عصبانی هستند، ادعا کرد: نفت از تنگه هرمز انتقال می یابد! سه شنبه حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت از آنجا منتقل شدند.

این مقام آمریکایی بی توجه به اینکه دولت کنونی کشورش در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از توافق بین المللی موسوم به برجام خارج شده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرد، مدعی شد: انتظار داریم به‌ زودی وارد مرحله جدیدی از جنگ با ایران شویم؛ اما به تلاش‌ های خود برای پایان دادن به آن ادامه خواهیم داد. نمی‌توان بر سر میز مذاکره به ایرانی‌ها اعتماد کرد!

این در حالیست که پایگاه آمریکایی آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که تأثیر پست های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بر قیمت نفت به مرور زمان نسبت به هفته های نخست جنگ ایران کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ از ۲۸ فوریه تا ۱۹ اوت ۲۶۹ پست در فضای مجازی منتشر کرده که به ایران یا تنگه هرمز اشاره دارد.

در این گزارش به نقل از بن کاهل تحلیلگر برجسته مسائل مربوط به نفت آمده است که هفته های نخست جنگ ایران شاهد یک خلأ اطلاعاتی و تردید در خصوص سیاست آمریکا و اهداف واشنگتن بودیم که باعث می شد بازارهای جهانی بیش از حد به پست های ترامپ واکنش نشان دهد. این در حالی است که بازارهای جهانی از چند ماه قبل دیگر اهمیتی به پست های ترامپ نمی دهد چرا که می داند بیانگر واقعیت نیست. بسیاری از سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز و اهداف جنگ عملا با حجم نفتی که از این گذرگاه آبی عبور می کند ارتباطی ندارد.

وی اضافه کرد: کاخ سفید در ۲ ماه نخست جنگ تا حد زیادی توانست فضای رسانه را به دست بگیرد و مانع افزایش قیمت نفت شود اما این تأثیر گذاری به مرور کاهش پیدا کرد.