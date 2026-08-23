لزوم توسعه وقف در مسیر فناوری و نیازهای روز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه فناوری‌های نوین اظهار کرد: ورود اوقاف به عرصه فناوری و استفاده از ظرفیت‌های جدید، اقدامی قابل توجه است و چنین ظرفیت‌هایی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تعامل میان مدیران و مسئولان می‌تواند به حل مسائل کمک کند، افزود: رویکرد مدیران باید بر همکاری و تشویق برای ارتقای عملکرد استوار باشد و پرسشگری نیز زمانی اثرگذار است که با هدف حل مسئله و در چارچوب قانون انجام شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت موضوع املاک وقفی در مازندران تصریح کرد: افزایش ارزش املاک و دارایی‌ها موجب شده مسائل مربوط به موقوفات در استان با حساسیت بیشتری دنبال شود؛ از این رو برگزاری نشست‌های مشترک میان نمایندگان مجلس، فرمانداران و مدیران اوقاف می‌تواند به کاهش اختلافات و دستیابی به راهکارهای قانونی کمک کند.

بابایی کارنامی ادامه داد: در برخی شهرستان‌های استان، تعامل میان دستگاه‌ها موجب شد مسائل موجود به فرصت‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و این تجربه نشان می‌دهد گفت‌وگو و همکاری می‌تواند نتایج بهتری نسبت به تقابل داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از رویکرد سازمان اوقاف در توجه به نیازهای روز کشور قدردانی کرد و گفت: با مدیریت حجت‌الاسلام خاموشی، ظرفیت موقوفات بیش از گذشته به سمت مسائل جدید و نیازهای جامعه هدایت شده و حمایت از فناوری‌های نوین در این مجموعه قابل توجه است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش این روند خاطرنشان کرد: حرکت موقوفات به سمت فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید تقویت شود تا این ظرفیت عظیم بتواند نقش بیشتری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند.