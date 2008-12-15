صنعت گردشگری کشور نیازمند ایجاد دانشگاه های ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد رضا دستغیب ظهر امروز در محل سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: ضعف در نحوه برخورد و پذیرایی از گردشگران که هم اکنون در کشور ما که بخوبی احساس می شود، ناشی از ضعف در حوزه آموزش و ارائه مهارت های تخصصی به پرسنل شاغل در هتل ها و واحدهای اقامتی است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه سطح ارائه خدمات به گردشگران در هتل های کشور با استانداردها بسیار فاصله دارد و این امر عمدتا ناشی از کمبود و یا نبود افراد تحصیل کرده در این زمینه است.

وی با اظهار این که در مباحث عمرانی، فرهنگی و پذیرایی و نیز پذیرش توریست در کشور با مشکلات جدی روبرو هستیم، افزود: متاسفانه در ارائه خدمات به گردشگران کوتاهی زیاد می شود و این امر از مردم عادی گرفته تا افرادی که مستقیم در ارتباط با گردشگر هستند یک اپیدمی شده است.

دستغیب، راه برون رفت از وضعیت موجود گردشگری در کشور را تغییر نگاه به صنعت گردشگری در بخش خصوصی و دولتی دانست و اظهار داشت: در این رابطه دولت در بخش زیرساختها اقداماتی خوبی انجام داده که از آن جمله می توان به شناسایی مناطق ویژه گردشگری ، توسعه هتل ها و انجام کارهای مطالعاتی اشاره کرد، اگر چه هنوز تا رسیدن به ایده آل ها فاصله بسیار داریم.

وی افزود: جایگاه امروز ایران در عرصه گردشگری با آنچه به عنوان ظرفیت و پتانسیل جذب گردشگر یاد می شود کاملا متفاوت است.

دستغیب اظهار داشت: برای رسیدن به نقطه مشخص شده در صنعت گردشگری ایران در چشم انداز 20ساله کشور لازم است دولت فکری به حال روند رسیدن به این جایگاه بکند.



