" ست کوویچ" از سرمربیگری تیم والیبال پتروشیمی برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حضو در رده هفتم جدول رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور برای مسئولان باشگاه پتروشیمی بندرامام که جهت آماده سازی تیم والیبال خود هزینه های زیادی را متقبل شده اند، رضایت بخش نیست. به همین دلیل امروز مسئولان این باشگاه ماهشهری عذر سرمربی تیم‌ شان را خواستند.

ست کوویچ که پیش از آغاز فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر و برای دومین سال پیاپی هدایت تیم پتروشیمی را برعهده گرفت طی 12 هفته گذشته مسابقات، تیمش را در 6 بازی به پیروزی رساند اما درسایر بازی ها تنها به کسب یک امتیاز اکتفا کرد تا این تیم با مجموع 18 امتیاز در فاصله یک هفته باقی مانده تا پایان نیم فصل نخست رقابت ها در رده هفتم جدول رده بندی قرار داشته باشد.

تیم پتروشیمی دیشب در هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر در مشهد موفق به کسب پیروزی 3 بریک مقابل بانک صادرات ایرانیان شد با این حال مسئولان پتروشیمی امروز این مربی صربستانی و همچنین " ایوان کرکوویچ " که به عنوان آنالیزور با ست کوویچ همکاری داشت را از سمت هایشان برکنار کردند.

ست کوویچ سال گذشته عنوان پنجمی مسابقات لیگ برتر را از آن ماهشهری ها کرد.

برکناری ست کوویچ از سرمربیگری تیم والیبال پتروشیمی درشرایطی انجام شده است که وی تا یک سال دیگر هدایت تیم والیبال نوجوانان ایران را بر عهده خواهد داشت.