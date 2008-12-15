داوران برتر نیم فصل اول معرفی شدند / تجلیل از ترکی، مظفری زاده و جباری

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس توجیهی نیم فصل اول داوران و ناظران لیگ برتر صبح فردا با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در محل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد.

در این دوره کلاس توجیهی و تحلیلی که از فردا به مدت 3 روز برگزار خواهد شد ، 40 داور، 10 کمک داور بین المللی و 30 ناظر که در نیم فصل اول در مسابقات لیگ برتر حضور داشتند، شرکت خواهند کرد.

بنا بر اعلام مسعود عنایت رئیس کمیته داوران در این دوره توجیهی عملکرد داوران در نیم فصل اول مورد بازبینی قرار می گیرد و اشکالات و اشتباهات ‌داوری به داوران لیگ گوشزد خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این دوره کلاس توجیهی را بهبود کیفیت عملکرد داوران، یکنواخت کردن قضاوت‌ها و آمادگی ذهنی هرچه بهتر داوران برای قضاوت درنیم فصل دوم لیگ عنوان کرد.

عنایت همچنین تصریح کرد: این کلاسها از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده و در روز سوم داوران درتست آمادگی بدنی شرکت خواهند کرد.

در مراسم افتتاحیه این دوره کلاس توجیهی که صبح فردا برگزار می شود از داوران و کمک داوران برتر لیگ تقدیر خواهد شد.

براین اساس، بنا بر اعلام کمیته داوران محسن ترکی، سعید مظفری زاده و غلامرضا جباری به عنوان سه داور برتر و داود رفعتی، رضا سخندان و مرتضی کریمی به عنوان سه کمک داور برتر انتخاب شده اند.

در این مراسم همچنین از خداداد افشاریان که به تازگی از فهرست داوران بین المللی خداحافظی کرده است ، تقدیر می شود . ضمن اینکه سعید بخشی زاده (داور) و محمدرضا ابوالفضلی که به تازگی وارد لیست داوران بین المللی شده اند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بنابر اعلام مسعود عنایت ، کمیته داوران از محمود خوشخوان و داود حیدری دو ناظر بازنشسته داوری نیز تقدیر می کند.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال از مربیان لیگ برتر دعوت کرده است در این کلاس حضور داشته باشند.