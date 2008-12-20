به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غلامعلی حداد عادل بعد از ظهر امروز در نخستین مراسم تجلیل از معلمان ماندگار استان همدان خاطرنشان کرد: آموزش ابتدایی مهمترین دوره در حلقههای زنجیره آموزش و پرورش محسوب میشود و سختترین دوره آموزشی است و هر آنچه در این دوران آموخته شود در تمام زندگی به کار می آید.
حداد عادل تصریح کرد: باید تصور غلط نسبت به سختی برخی دروس از جمله ریاضی از ذهن دانشآموزان اصلاح شود.
وی با بیان اینکه آنچه در ذهن دانشآموزان میماند آموزشهای دوره ابتدایی است، تصریح کرد: در نظام آموزش و پرورش هر چقدر سطح تعلیم پایینتر و سن دانشآموز کمتر باشد به مهارتهای معلمی بیشتر احتیاج داریم.
حداد عادل تصریح کرد: شروع کار در دوره ابتدایی، ظرافتهای خاصی را میطلبد زیرا معلم دوره ابتدایی به دانشآموز را بیشتر نکات را آموزش میدهد و به واقع باید در زمینی که کشتی در آن صورت نگرفته، بذر دانش را بکارد.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه کنونی به بسیاری از انضباطها محتاج هستیم که هر چه در قالب بخشنامه عنوان میشوند اثری ندارند زیرا در دوران ابتدایی این نظمها در وجود دانشآموزان نهادینه نشده است.
حداد عادل آموزش در دوران کودکی را مانند حک کردن نقاشی بر روی سنگ دانست و با بیان اینکه ماندگارترین تأثیر در تربیت افراد در دوران ابتدایی رخ میدهد، اظهار داشت: اهمیت کار سیدصادق حجازی در آن است که کار را از دبستان آغاز کرده است و با وجود 65 سال فعالیت در عرصه آموزش و پرورش همچنان این کار را ادامه میدهد.
وی افزود: سیدصادق حجازی با 65 سال معلمی به تمام معلمان و مسؤولان کشور پیامرسان این نکته است که معلم دوران ابتدایی، ابتدایی نیست و کاری عالی است.
حداد عادل ادامه داد: متأسفانه در جامعه امروز چنین تلقی از معلم ابتدایی وجود ندارد و باید این دید را عوض کرد چرا که زندگی سیدصادق حجازی خط بطلان را بر این تصور غلط کشیده است.
معلمان ابتدایی باید فلیسوفانه کار کنند
وی گفت: معلمان ابتدایی باید فیلسوفانه فکر کنند و کودکانه سخن بگویند.
به گزارش مهر ، حداد عادل خاطرنشان کرد: کار معلمان از دید مردم پنهان نمیماند و وجود ارزنده آنها در سراسر کشور همیشه زنده خواهد بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معلمی در درجه اول نیازمند اخلاص است و سیدصادق حجازی الگویی است که در هر دو جهان بهترین سرمایهگذاری را داشته است.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: بهتر است از نویسندهای دعوت شود تا زندگی سیدصادق حجازی را به صورت کتابی تدوین و به عنوان چهرهای ماندگار به مردم معرفی کنیم.
حداد عادل یادآور شد: با شروع از آموزش و پرورش اسلامی میتوان به اهداف انقلاب دست یافت و از معلم به عنوان روح آموزش و پرورش بهره گرفت.
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