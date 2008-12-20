به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غلامعلی حداد عادل بعد از ظهر امروز در نخستین مراسم تجلیل از معلمان ماندگار استان همدان خاطرنشان کرد: آموزش ابتدایی مهمترین دوره در حلقه‌های زنجیره آموزش و پرورش محسوب می‌شود و سخت‌ترین دوره آموزشی است و هر آنچه در این دوران آموخته شود در تمام زندگی به کار می آید.

حداد عادل تصریح کرد: باید تصور غلط نسبت به سختی برخی دروس از جمله ریاضی از ذهن دانش‌آموزان اصلاح شود .

وی با بیان اینکه آنچه در ذهن دانش‌آموزان می‌ماند آموزش‌های دوره ابتدایی است، تصریح کرد: در نظام آموزش و پرورش هر چقدر سطح تعلیم پایین‌تر و سن دانش‌آموز کمتر باشد به مهارت‌های معلمی بیشتر احتیاج داریم .

حداد عادل تصریح کرد: شروع کار در دوره ابتدایی، ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد زیرا معلم دوره ابتدایی به دانش‌آموز را بیشتر نکات را آموزش می‌دهد و به واقع باید در زمینی که کشتی در آن صورت نگرفته، بذر دانش را بکارد .

وی خاطرنشان کرد: در جامعه کنونی به بسیاری از انضباط‌ها محتاج هستیم که هر چه در قالب بخشنامه عنوان می‌شوند اثری ندارند زیرا در دوران ابتدایی این نظم‌ها در وجود دانش‌آموزان نهادینه نشده است .

حداد عادل آموزش در دوران کودکی را مانند حک کردن نقاشی بر روی سنگ دانست و با بیان اینکه ماندگارترین تأثیر در تربیت افراد در دوران ابتدایی رخ می‌دهد، اظهار داشت: اهمیت کار سیدصادق حجازی در آن است که کار را از دبستان آغاز کرده است و با وجود 65 سال فعالیت در عرصه آموزش و پرورش همچنان این کار را ادامه می‌دهد .

وی افزود: سیدصادق حجازی با 65 سال معلمی به تمام معلمان و مسؤولان کشور پیام‌رسان این نکته است که معلم دوران ابتدایی، ابتدایی نیست و کاری عالی است .

حداد عادل ادامه داد: متأسفانه در جامعه امروز چنین تلقی از معلم ابتدایی وجود ندارد و باید این دید را عوض کرد چرا که زندگی سیدصادق حجازی خط بطلان را بر این تصور غلط کشیده است .

معلمان ابتدایی باید فلیسوفانه کار کنند

وی گفت: معلمان ابتدایی باید فیلسوفانه فکر کنند و کودکانه سخن بگویند .

به گزارش مهر ، حداد عادل خاطرنشان کرد: کار معلمان از دید مردم پنهان نمی‌ماند و وجود ارزنده آن‌ها در سراسر کشور همیشه زنده خواهد بود .

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معلمی در درجه اول نیازمند اخلاص است و سیدصادق حجازی الگویی است که در هر دو جهان بهترین سرمایه‌گذاری را داشته است .

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: بهتر است از نویسنده‌ای دعوت شود تا زندگی سیدصادق حجازی را به صورت کتابی تدوین و به عنوان چهره‌ای ماندگار به مردم معرفی کنیم .