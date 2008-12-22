طرح ساماندهی کارگران ساختمانی شیراز از شنبه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اکبر رئیسی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: طرح خانه تلاش از طرف شهرداری شیراز به شورای شهر ارائه شد که پس از پیگیریهای مکرر برای اولین بار در کشور با نام طرح ساماندهی کارگرانی ساختمانی به تصویب رسید که در فاز یک اجرای آن با هماهنگی دیگر دستگاه ها کارگران ساختمانی را که در گذشته در میادین و خیابانها پاتوق داشتند در ساختمانی جنب پارک مروارید که توسط شهرداری شیراز ساخته شده جمع می شود.

وی عنوان کرد: مهمترین هدف ما از اجرای این طرح پاکسازی محل هایی است که کارگران در آنجا تجمع می کردند و باعث بروز مشکلاتی برای اهالی محل می شد که در مرحله اول محله های دروازه کازرون، خیابان سپاه، بلوار رحمت، تل ریگی و کوی زهرا را پاکسازی می کنیم و در فازهای بعد نیز در نظر داریم شش منطقه دیگر را برای تجمع کارگران احداث کنیم.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز گفت: برای تاسیس این محل تجمع واقع در جنب پارک مروارید اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در مساتی حدود 500متر ساخته شده که دارای امکانات رفاهی مختلفی از جمله تلویزیون، بوفه برای صرف صبحانه رایگان و ... است.

در ادامه جلسه مدیر کل امور اقتصادی استانداری فارس نیز بیان کرد: با توجه به شرایطی که در شیراز پیرامون استقرار کارگران ساختمانی وجود داشت تصمیم گرفتیم که آنها را در یک محل واحد در هر منطقه جمع آوری کنیم و در این راه 30نقطه از شهر را که کارگران ساختمانی در آن مناطق تجمع می کردند شناسایی شد و برای این مناطق، شش مرکز ساماندهی را برنامه ریزی کردیم که یک مرکز آن از روز شنبه آغاز به کار می کند.

غلامحسین ظفرآبادی با اشاره به اختصاص اعتباری معادل یک میلیارد و 900میلیون تومان برای آموزش کارگران نیز بیان کرد: برای این امر سازمان فنی و حرفه ای و انجمن صنف کارگران و استادکاران ساختمانی مسئولیت را بر عهده گرفته و ما پس از جمع آوری کارگران آنان را ارزیابی کرده و در صورتیکه نیاز به آموزش داشتند به مراکز آموزشی مذکور ارجاع داده تا کارت صلاحیت دریافت کنند.

وی عنوان کرد: فاز یک طرح را از شنبه آغاز می کنیم و امیدواریم این روند حرکتی ما در حوزه ساماندهی کارگران ساختمانی همچنان رو به پیشرفت باشد و تا پایان سال 88تمام اعتبارات لازم برای اجرای این طرح را نیز جذب کنیم.