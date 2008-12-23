بازنشستگان کرجی تا ششم دی برای دریافت سهام عدالت فرصت دارند

ابوالحسن قورچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان شعب یک و دو و سه تامین اجتماعی کرج با توجه به اینکه واگذاری و توزیع سهام عدالت شعب مذکور از طریق شعبه یک کرج از تاریخ 18 مهرماه آغاز شده است باید مستمری بگیران جهت دریافت برگه سهام عدالت خود به این شعبه مراجعه نمایند.

وی آخرین مهلت برای مراجعه مستمری بگیران جهت دریافت برگه سهام عدالت را 10 دی ماه اعلام کرده و تاکید کرد: این زمان به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

قورچیان همچینین علت ازدحام در صفها ی مقابل این شعبه برای دریافت سهام عدالت را انجام کار مراجعان در یک روز و جلوگیری ازسرگردانی آنان در پی مراجعه چندباره عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر از ازدحام موجود کاسته شده و مستمری بگیران می توانند در روزهای آتی با صرف زمان کمتری برگه سهام عدالت خود را تحویل بگیرند.

این مسئول عنوان کرد :تاکنون 75 درصد از متقاضیان سهام عدالت در کرج موفق به دریافت برگه سهام عدالت خود شده اند .

قورچیان خاطرنشان کرد: 35 هزار نفر مستمری بگیر در کرج برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند و از این تعداد در حدود 25 هزار نفر برگه سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و مابقی هم در روزهای باقی مانده فرصت دارند برای دریافت برگه سهام خود اقدام کنند.