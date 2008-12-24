دانشگاه پیام نور خورموج سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، یونس محمدی صبح امروز در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور دشتی افزود: ساختمان این دانشگاه در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع با زیر بنای 1500 متر مربع بنا گذاشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری برای تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور خورموج مبلغ 5/3 میلیارد ریال اعتبارتامین هزینه شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: شهرستان دشتی نگین علمی و فرهنگی استان بوشهر شایسته توسعه بیشتر در زمینه علمی و دانشگاهی است.

وی یادآور شد : در حال حاضر تعداد 15 هزار دانشجو در یازده مرکز واحد دانشگاهی استان و یک مرکز بین المللی مشغول به تحصیل می باشند.

فرماندار دشتی نیز با اشاره به این که اولویت مهم شهرستان دشتی توسعه مراکز آموزش عالی است ، گفت: با توجه به پتانسیل‌های صنعتی و اقتصادی در شهرستان دشتی توسعه مراکز آموزش عالی نیز از اولویت‌های مهم این شهرستان می باشد.

رضا جمشیدی افزود: ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه‌های دشتی با توجه به راه‌اندازی پارس شمالی و تاسیسات نفت و گاز این منطقه برای تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال ضروری است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز آموزش عالی پیام نور وآزاد جمعا 2370 دانشجو دارند که نسبت به سه سال گذشته رشد 400 درصدی را نشان می دهد.

در پایان این آیین از زحمات و خدمات غلامرضا قربانی رئیس سابق دانشگاه پیام نور دشتی تقدیر و آقای اسحاق جلالیان به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور خورموج معرفی شد.

شهرستان دشتی به مرکزیت خورموج در 65 کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر قرار دارد.