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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

میرتاج الدینی به مهر خبر داد:

جزئیات جلسه شب گذشته رئیس جمهور با روحانیون مجلس

جزئیات جلسه شب گذشته رئیس جمهور با روحانیون مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری جلسه مجمع روحانیون مجلس با رئیس جمهور گفت: دکتر احمدی ن‍ژاد با تاکید بر اینکه نگاه دولت تعامل مثبت با مجلس است تعداد زیاد سئوالات و استیضاحها را موجب پایین آمدن بازده دولت عنوان کرد.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهارداشت: مجمع نمایندگان روحانی مجلس طبق برنامه خود با مسئولان و مقامات کشور دیدارهایی ترتیب می دهد و دیدار شب گذشته این مجمع با رئیس جمهور در راستای این برنامه ها بود.

وی افزود: با  توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز در جلسه شب گذشته بحثهای مختلفی مطرح شد. در این جلسه رئیس جمهور و نمایندگان حاضر بر وظیفه مسلمانان در برابر مردم غزه و ظلمی که علیه آنان می شود تاکید کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: محمد تقی رهبر نماینده اصفهان و رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، حسن ابراهیمی نماینده بیرجند و نایب رئیس مجمع و محمد حسن ابوترابی فرد نماینده قزوین وعضو مجمع به ایراد سخن پرداختند.

نماینده تبریز گفت: این نمایندگان در اظهارات خود بر همکاری مجلس و دولت تاکید کردند و یادآور شدند دولت نهم دولت ارزشها و احیا کننده گفتمان انقلاب اسلامی است و برای حل مشکلات مردم تلاش شبانه روزی دارد.

وی افزود: روحانیون مجلس در عین حال نیز نکاتی را یادآور شدند. از جمله اینکه دولت باید بر رابطه با علما و تحکیم آن توجه بیشتری داشته باشد، همچنین رابطه دولت با مجلس تقویت شود، زیرا نحوه تعامل دولت و مجلس کاستیهایی دارد که باید برطرف شود.

میرتاج الدینی اظهارداشت: نمایندگان تاکید داشتند که دولت باید عزم خود را در حل مشکلات اقتصادی مردم و مقابله با گرانی و تورم جدی تر کند.

عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور نیز در این جلسه گزارش مبسوطی از فعالیت و رویکرد دولت نسبت به مسائل مختلف ارائه کرد.

وی افزود: رئیس جمهور درخصوص طرح تحول اقتصادی نیز توضیحاتی داد و تاکید کرد این طرح در راستای پیاده کردن عدالت اقتصادی است زیرا دهکهای بالای جامعه از بیشترین منابع و یارانه کشور برخوردارند در حالی که دهکهای پایین با پرداخت بیشترین مالیات کمترین بهره برداری را دارند.

میرتاج الدینی گفت: رئیس جمهور یادآور شد که دولت قصد دارد این رویکرد را اصلاح کند و با پرداخت نقدی یارانه قدرت خرید دهکهای پایین را حفظ و تبعات اجرای این طرح را برای این دهکها جبران کند.

وی گفت: نظر رئیس جمهور در خصوص نوع ارتباط مجلس و دولت با تاکید وی بر تعامل مثبت این دو قوه همراه بود. دغدغه رئیس جمهور تعداد زیاد سئوال و استیضاح وزیران بود و وی ابراز عقیده کرد که تعداد بالای سئوال و استیضاح بازده دولت را کاهش می دهد زیرا اعضای کابینه وقت زیادی صرف پاسخ به سئوالات و حضور در جلسات می کنند و این در مجموع وقت دولت را می گیرد.

به گفته میرتاج الدینی جلسه شب گذشته رئیس جمهور و مجمع نمایندگان روحانی مجلس از ساعت 20 آغاز و تا ساعت 23 به طول انجامید.

کد مطلب 808236

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