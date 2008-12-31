"بی غبار عادت" اردشیر کامکار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این اثر متفاوت،9قطعه همنوازی کمانچه با سازهای کوبه ای به نام های : طلوع ، مازندران ، چمری ، آواز شور، تندباد ، آواز اوج ، هی مرو، جلا و رقص آتش تهیه و ارائه شده است.

هوشنگ کامکار در نوشته آلبوم چنین آورده است : "اردشیر کامکار را می توان جزو اولین نوازندگانی دانست که تکنیک ،قدرت و امکانات صوتی مهجور کمانچه را کشف کرد و به نمایش گذاشت،کنسرتو برای کمانچه و ارکستر او در سال 2000گواهی است بر استفاده خلاقانه از سازی که سال ها بود تلاش چندانی برای استفاده از امکانات وپیشرفت تکنیک ها و اصول نوازندگی آن به عمل نیامده بود.

مدیر هنری گروه کامکارها در بخش دیگری می نویسد: "..."اردشیر در این اثر توانسته از اکثر گوشه های مهم دستگاه شور و ملودی های مقامی مختلف به شکلی تازه و متفاوت استفاده کند.قطعات ریتمیک که هرکدام رنگ و حالت خاص خود را دارند به کمک بداهه نوازی هایی کوتاه به هم مرتبط شده اند.این بداهه نوازی ها وحدتی فرمیک واحساسی یگانه بین قطعات ایجاد می کنند.هرکدام از قطعات ریتمیک مختلف نماد و یادآوری از احساسات قلبی و عاطفی موسیقی اقوام مختلف ایران است که در حرکتی دایره وار و به تناوب به مراکز دایره که همانا موسیقی دستگاهی ایران است رجعت کرده ارتباط و وحدت موسیقایی رابین آنها تقویت می کند.تنوع ریتمیک یکی از شاخص های مهم این اثر است که در آن علاوه بر ریتم های رایج از ریتم های پیچیده ای چون پنج،هفت،و هشت ضربی و حتی گاهی از کنار هم قراردادن ریتم های دو ضربی و چهار ضربی با تاکید بر ضرب های قوی ابتدایی هر میزان استفاده شده است.

هوشنگ کامکار همچنین می نویسد : آرپژها و پرش های لطیف و مقطع آرشه های گوناگون در این ملودی ها پرواز و حرکت بالارونده پروانه ای را تجسم می بخشد که از فراز کوه های زاگرس،سبزه زارهای اورامان،کوه های سوخته جنوب دشت های سبز خراسات،گردش آرام امواج آب های شمال،گل های پامچال گیلان و جنگل های سرسبز مازندران گذشته و عطرگلستان های سراسر ایران را به ارمغان می آورد.

وی در پایان نیزبا اشاره به قدرت نوازندگی و استعداد بالای شروین مهاجر(دیگر نوازنده کمانچه این اثر)، همکاری نوازنده های سازهای کوبه ای "بی غبار عادت" ، تمبک نواز چیره دست کامبیز گنجه ای ودیگر نوازنده کوبه ای خوش قریحه،همایون نصیری را ازدیگر نقاط قوت این اثر بر می شمرد.