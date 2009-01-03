اختری در گفتگو با مهر: عزاداری سیدالشهدا باید تأکیدی بر عزت و اقتدار مسلمانان باشد

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماه محرم و ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) فرصت مناسبی برای معرفی مکتب اسلام و مدرسه شهادت به شمار می رود، اظهار داشت: از این فرصت می توانیم برای تبیین معارف اسلامی و درسهای اهل بیت عصمت و طهارت و واقعه عاشورا آنگونه که شایسته است استفاده کنیم.

وی گفت: امام حسین در این رسالت و حادثه اهدافی چون اصلاح جامعه اسلامی، مبارزه با ظلم، مبارزه با جنایتکاران تاریخ، طرفداری از عدالت، طرفداری از آزادی، طرفداری از پاکی و ایمان را به عهده داشته و ما باید بتوانیم این درسها را میان مردم توسعه و اشاعه دهیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با تأکید بر اینکه مدرسه کربلای امام حسین درسهای متعدد و بی شماری دارد که باید مردم را با آن آشنا کرده و همه سخنوران، نویسندگان و رسانه ها سهم خوبی در این زمینه دارند، تصریح کرد: ایستادگی مردم فلسطین و ایستادگی مردم لبنان در جنگ سی و سه روزه با تمسک به مکتب امام حسین صورت گرفت و ما باید بتوانیم از این فرصت بهره کافی و لازم را ببریم .

حجت الاسلام اختری با اشاره به اینکه ما باید از این ایام سوگواری برای عزت و افتخار اسلام استفاده و دیگران را به طور صحیح با مکتب امام حسین (ع) آشنا کنیم، یادآور شد: باید دقت کرد در عزاداریها از کارهایی که لایق و شایسته مکتب اهل بیت نیست، پرهیز کرد. با اجتناب از برنامه هایی که محتوا ندارند، بهانه به دست دشمن ندهیم تا دشمن از این فرصت برای تضعیف مسلمانان استفاده کند، بلکه باید بتوانیم آنگونه که شایسته مکتب تشیع است به مسئله عاشورا و عزاداریها بپردازیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در ادامه افزود: بیان صحیح و دقیق اهداف سیدالشهدا چون بیان کلمات و خطبه های آن حضرت، احیای امر به معروف، مقابله با زورگوئیها، دفاع از اسلام و قرآن، مبارزه با ظلم و بی عدالتیها، مبارزه با منکرات و فحشا در میان جامعه باعث رشد فکری و علمی می شود. از سوی دیگر به جای اینکه تنها به مسائل شکلی و صوری در ایام محرم بپردازیم، باید به محتوا، رسالتها و اهداف واقعه عاشورا نیز توجه داشته باشیم .