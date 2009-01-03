ترافیک و آلودگی هوا بزرگترین معضل پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: تهران تنها یک کلانشهر نیست بلکه مجموعه کوچکی از کشور است و بنابراین مدیریت آن مشکلتر و وظیفه مدیریت شهری در آن سخت تر است.

وی افزود: متاسفانه به رغم حضور دولت در تهران ظلم وافری به مردم آن می‌شود چرا که هزینه‌های این شهر که کل کشور از آن استفاده می­کنند را باید مردم تهران بپردازند.

بیادی با تاکید بر ورود دقیق قوه مقننه به منظور انجام رسالتش به عنوان نمایندگان ملت در مسئله ترافیک و آلودگی هوای تهران، گفت: در مجلس باید مقصران این مشکلات را شناسایی و معرفی کند تا قوه قضائیه با آنها به شدت برخورد کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران بزرگترین معضل پایتخت را ترافیک و آلودگی هوا دانست و اظهارداشت: اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران و توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو در حل مشکلات تهران موثر است.

بیادی با اشاره به اینکه همه مسئولان در دولت و قوه قضائیه و اکثر نمایندگان مجلس به حل معضلات تهران اعتقاد دارند اضافه کرد: رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس و مجموعه قوه قضائیه و نیز نهادهای عمومی از جمله شهرداری و شورای شهر همه و همه اعتقاد دارند این مشکلات باید حل و فصل شوند.

وی با بیان اینکه در نتیجه مشکلات تهران فقط شهروندان آسیب می­بینند تصریح کرد: مردم ما مردم نجیبی هستند و شایسته نیست با آنها اینگونه برخورد شود و در مشکلات تهران مردم مورد تنبیه قرار گیرند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان مدعی العموم باید محکم بایستد و نابسامانیها را پیگیری کند افزود: سه قوه باید با همکاری همدیگر مسائل شهر تهران را بررسی کنند که مهمترین بخش در این بحث نمایندگان مجلس هستند که نمایندگی مردم را بر عهده دارند.

بیادی استفاده نمایندگان از اختیارات قانونی­ در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجلس می تواند سئوال و استیضاح کند ودر مجموع امکان بالاترین برخوردها در قانون برای مجلس پیش ­بینی شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه علاوه بر کمیسیون امنیت ملی مجلس، شورای عالی امنیت ملی هم باید در زمینه مشکلات تهران وارد شود خاطرنشان کرد: در صورت بی ­توجهی به مشکلات پایتخت، ترافیک و آلودگی هوا به بحران اجتماعی دامن می­زند.