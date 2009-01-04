همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در آئین افتتاح این همایش امام جمعه زنجان با اشاره به جایگاه والای ائمه نزد شیعیان گفت: امام حسین(ع) کشتی هدایت انسان و انسانیت است.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی با اشاره اینکه امام حسین (ع) مشعل هدایت انسان هاست، افزود: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خورشیدی است که هر کس در پرتو نور آن حضرت قرار گیرد به سعادت دنیوی و اخروی نائل می شود.

در ادامه سردارغلامحسین آقاگلزاده، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: جهان بر اثر زیاده طلبی سران دولت ها ناامن شده است و این در حالی است که ایران با تکیه بر دین اسلام و شعائر اسلامی بستر لازم برای امنیت انسان ها را فراهم ساخته است.

سردارغلامحسین آقاگلزاده، هدف نیروی انتظامی از حضور در عرصه عزاداری ماه محرم را ایجاد امنیت و پاسداری از شعائر اسلامی با مساعدت مردم دانست و گفت: دشمنان با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در صدد تخریب اسلام و شعائر اسلامی هستند و امنیت جامعه را تهدید می کنند.

وی به زیاده طلبی قدرتهای استکباری برای ناامن کردن جهان اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی با تکیه بر دین و شعایر اسلامی و مشارکت فعال مردم، این توطئه ها را دفع می کند.

سردارغلامحسین آقاگلزاده، پاسداری ازشعایر اسلامی را از محورهای اصلی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد با کمک و یاری مردم، از شعایر اسلامی محافظت نماید.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، با اشاره به اینکه اوج شعائر اسلامی در دهه محرم نهفته است، افزود: دشمنان با بهره گیری از آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری، درصدد تخریب اسلام و شعایر اسلامی هستند.

سردارغلامحسین آقاگلزاده، با اشاره به اینکه مقالات زیادی به دبیرخانه همایش منطقه ای رسیده است، افزود: این مقالات توسط اساتید مجرب مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: هشت مقاله در همایش ارائه و 9 مقاله نیز به صورت مکتوب در نمایشگاه عکس و پوستر که از برنامه های جنبی این همایش است، ارائه می شود.

سردارآقاگلزاده، شناسایی آسیب و فرصتهای امنیتی و انتظامی موجود درهیئتهای عزاداری، دستیابی به راهکارهای لازم جهت برقراری امنیت درزمان برگزاری مراسم مذهبی و شناخت مشکلات بین هیئت عزاداری در تعامل با مردم و پلیس را از جمله اهداف و ضرورتهای این همایش عنوان کرد.

وی افزود: این همایش، از سوی فرماندهی انتظامی استان زنجان و همکاری استانداری، سازمانها، حوزه علمیه، مساجد حسینیه و زینبیه اعظم زنجان، شورای هیات مذهبی و دانشگاههای استان و همچنین دفاتر تحقیقات و کاربردی فرماندهی انتظامی استانهای اردبیل، اصفهان، تهران، تهران بزرگ، آذربایجان شرقی و غربی، با نگاه جامعه محوری ناجا، برپا شده است.