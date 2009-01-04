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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: همایش منطقه ای امنیت و شعائر اسلامی ظهر امروز با حضور پژوهشگران و صاحبنظران در سالن علامه طباطبایی دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در آئین افتتاح این همایش امام جمعه زنجان با اشاره به جایگاه والای ائمه نزد شیعیان گفت: امام حسین(ع) کشتی هدایت انسان و انسانیت است.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی با اشاره اینکه امام حسین (ع) مشعل هدایت انسان هاست، افزود: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خورشیدی است که هر کس در پرتو نور آن حضرت قرار گیرد به سعادت دنیوی و اخروی نائل می شود.

در ادامه سردارغلامحسین آقاگلزاده، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: جهان بر اثر زیاده طلبی سران دولت ها ناامن شده است و این در حالی است که ایران با تکیه بر دین اسلام و شعائر اسلامی بستر لازم برای امنیت انسان ها را فراهم ساخته است.

سردارغلامحسین آقاگلزاده، هدف نیروی انتظامی از حضور در عرصه عزاداری ماه محرم را ایجاد امنیت و پاسداری از شعائر اسلامی با مساعدت مردم دانست و گفت: دشمنان با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در صدد تخریب اسلام و شعائر اسلامی هستند و امنیت جامعه را تهدید می کنند.

وی به زیاده طلبی قدرتهای استکباری برای ناامن کردن جهان اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی با تکیه بر دین و شعایر اسلامی و مشارکت فعال مردم، این توطئه ها را دفع می کند.

سردارغلامحسین آقاگلزاده، پاسداری ازشعایر اسلامی را از محورهای اصلی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد با کمک و یاری مردم، از شعایر اسلامی محافظت نماید.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، با اشاره به اینکه اوج شعائر اسلامی در دهه محرم نهفته است، افزود: دشمنان با بهره گیری از آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری، درصدد تخریب اسلام و شعایر اسلامی هستند. 

 سردارغلامحسین آقاگلزاده، با اشاره به اینکه مقالات زیادی به دبیرخانه همایش منطقه ای رسیده است، افزود: این مقالات توسط اساتید مجرب مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: هشت مقاله در همایش ارائه و 9 مقاله نیز به صورت مکتوب در نمایشگاه عکس و پوستر که از برنامه های جنبی این همایش است، ارائه می شود.

سردارآقاگلزاده، شناسایی آسیب و فرصتهای امنیتی و انتظامی موجود درهیئتهای عزاداری، دستیابی به راهکارهای لازم جهت برقراری امنیت درزمان برگزاری مراسم مذهبی و شناخت مشکلات بین هیئت عزاداری در تعامل با مردم و پلیس را از جمله اهداف و ضرورتهای این همایش  عنوان کرد.

وی افزود: این همایش، از سوی فرماندهی انتظامی استان زنجان و همکاری استانداری، سازمانها، حوزه علمیه، مساجد حسینیه و زینبیه  اعظم زنجان، شورای هیات مذهبی و دانشگاههای استان و همچنین دفاتر تحقیقات و کاربردی فرماندهی انتظامی استانهای اردبیل، اصفهان، تهران، تهران بزرگ، آذربایجان شرقی و غربی، با نگاه جامعه محوری ناجا، برپا شده است.

کد مطلب 811975

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