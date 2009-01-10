شهادت 5 خواهر در مسجد عماد عقل و تخریب مسجد تاریخی نصر در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری درادامه جنایات رژیم صهیونیستی در پانزدهمین روز تجاوز آن به نوار غزه اعلام کردند که در جریان تهاجم اخیر نظامیان به مساجد، از جمله مسجد نصر با 600 سال قدمت جزء آثار و ابنیه تاریخی ثبت شده وهمچنین مسجد عماد عقل که در آن 5 خواهر همزمان به شهادت رسیدند، این تجاوزات بیش از پیش عواطف و احساسات مردم جهان را برانگیخته است.

براساس گزارش منابع خبری نام تعدادی دیگر از مساجدی که هدف قرار داده شده است عبارتند از شفا، عباس، سرایا، مجمع، ابرار، عبدالعزیز، بلال، قسام، خلفای راشدین، عمر، ابوبکر، مقادمه، الرباط.

حملات اخیر اشغالگران قدس به مراکز عبادی بویژه مساجد در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر روز گذشته در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی ساختمانی را درمحله الرمال در مرکزغزه هدف یک فروند موشک قرار دادند که دفاتر مطبوعات عربی وجهانی از جمله شبکه های تلویزیونی العالم و پرس تی وی در این حمله آسیب دیدند.