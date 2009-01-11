به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می‌شود، کتاب "رسانه شیعه : جامعه شناسی آیینهای سوگواری و هیئتهای مذهبی در ایران" نوشته محسن حسام مظاهری رونمایی خواهد شد.

این کتاب با نگاهی جامعه شناسی، آیینهای سوگواری و هیئتهای مذهبی در ایران را مورد بررسی و تحلیلهای مردم‌نگارانه و مردم‌شناسانه قرار داده و به بررسی و تحلیل تاریخ پیدایش و تکوین آیینها در مجالس عزاداری و همچنین به رابطه عزاداری و تغییر و تحولاتش با وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر عصر پرداخته است.

در این مراسم که با حضور اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و فرهنگ‌شناسی برگزار خواهد شد دکتر صدیق استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و دکتر آشنا مدیر گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین در حاشیه این نشست نمایشگاه کتاب عاشورا به همراه فروش با تخفیف کتاب رسانه شیعه دایر خواهد بود.

این مراسم روز سه‌شنبه 24 دیماه از ساعت 17 در سالن شهید آوینی فرهنگسرا رسانه واقع در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پلاک 20 برگزار می‌شود.