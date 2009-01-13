سرکنسولگری قزاقستان در گلستان گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طی پیگیریهای انجام شده توسط "اوتم بایف" سفیر قزاقستان طی مصوبه ای از سوی "نور سلطان بایف " رئیس جمهور قزاقستان با افتتاح سرکنسولگری این کشور در گلستان موافقت شد.

وی اظهار داشت: به دلیل واقع شدن این استان در حاشیه خزر باید در مرحله اول با کشورهای حاشیه این دریا ارتباط برقرار و برای صادرات محصولات به این کشورها برنامه ریزی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بازدیدهای انجام شده از قابلیتهای کشور قزاقستان، بازگشایی این سرکنسولگری می تواند در روابط تجاری استان بیش از گذشته نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشد.

محمودزاده افزود: همچنین با تامین و تجهیز سیستم حمل و نقل می توانیم محصولات کشاورزی و تولیدی منطقه را به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون اتاق بازرگانی استان نسبت به تشکیل شرکت مدیریت خدمات صادرات در استان اقدام کرده و این شرکت نیز کنسرسیومی در این زمینه تشکیل داده است.

به گفته محمودزاده، همه دستگاههای اجرایی باید برای راه افتادن و فعالیت این شرکت مدیریت خدمات صادرات پشتیبانی و حمایت کنند و درعین حال برای توسعه صادرات استان برنامه ریزی داشته باشند.

استاندار گلستان یادآور شد: این استان بیشترین میزان تولید گل و گیاه و نهال در کشور را به خود اختصاص داده است و در فصل های مختلف نیز محصولاتی گوناگون برای صادرات دارد.

وی یادآور شد: این استان به عنوان پایگاهی برای استانهای همجوار به شمار می آید تا کالاهای صادراتی خود را از طریق گلستان به خارج صادر کنند.

وی عنوان کرد: مقرر شد برای رفع برخی مشکلات فراروی تولیدکنندگان برای صادرات محصولات، 50 دستگاه کانتینرهای یخچال دار تهیه و تامین شود که برنامه ریزی در این زمینه انجام شده است.

طبق آمار سال جاری 66 میلیون دلار کالار به حجم بیش از 102 هزار تن از استان گلستان به خارج صادر شده است.