آشنایی با بازیکن جدید استقلال / هافبکی با 11 بازی ملی بدون گل زده

به گزارش خبرنگار مهر، رینالدو در تاریخ 21 سپتامبر 1984 در لیما پرو متولد شده است. این جوان 24 ساله با یک متر و 80 سانتیمتر قد در پست هافبک بازی می کند.

او از سال 2002 با بازی در تیم "آلیانزا لیما" وارد دنیای حرفه‌ای فوتبال شد و تا سال 2006 به بازی در این تیم ادامه داد. او با بازی در تیم "گراس هاپرز" سوئیس به فوتبال اروپا وارد شد اما فقط یک فصل در این تیم زوریخی دوام آورد و در سال 2007 به کشورش بازگشت. رینالدو این بار "اسپورتینگ کریستال لیما" را برای ادامه بازی انتخاب کرد و تا ابتدای سال 2009 به بازی در این تیم ادامه داد.

رینالدو در بازی دوستانه پرو مقابل مکزیک با "آندرس گواردادو" برای تصاحب توپ جدال می کند

این هافبک پرویی از چهارشنبه هفته گذشته بازیکن تیم فوتبال استقلال است و تا یک سال و نیم آینده این تیم را در مسابقات داخلی و خارجی همراهی خواهد کرد. او دومین بازیکن خارجی است که در فصل جاری به عضویت تیم استقلال در می آید. در تیم استقلال علاوه بر رینالدو، "جان واریو" نیز بازیکنی خارجی است که از قضا در پست هافبک با این بازیکن پرویی رقابت خواهد کرد.

رینالدو در سال 2006 به عضویت تیم ملی پرو در آمد و از آن سال تا به امروز 11 بازی برای تیم ملی کشورش انجام داده است. او در این 11 بازی هیچ گلی به ثمر نرسانده است.

این هافبک پرویی کمتر در نقش گلزن ظاهر می شود. او در تیم آلیانز لیما در 115 بازی فقط 5 بازی موفق به گلزنی شده و برای تیم گراس هاپرز نیز در 31 بازی تنها دو گل به ثمر رسانده است.