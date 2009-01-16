شروط حماس تغییرناپذیر است/ شکست اسرائیل در پیشروی زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خالد مشعل" شب گذشته بر ضرورت توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی و عقب نشینی فوری این رژیم از نوارغزه، پایان محاصره و بازگشایی گذرگاهها تاکید کرد.



وی گفت : می خواهند شکست را بر ما تحمیل کنند و مقاومت را درهم بشکنند؛ ما هرگز هیچ راه حلی را بدون حل مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی و بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطینی نخواهیم پذیرفت.



رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به شکست ارتش رژیم صهیونیستی در پیشروی زمینی و تحمیل شروط سیاسی خود بر مقاومت تاکید کرد : خسارتهای نظامی مقاومت کمتر از خسارتهای رژیم صهیونیستی است؛ ما نگران نیستیم.



مشعل خواستار روز خشم جدید در روز جمعه(امروز) در اعتراض به تجاوزات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به غزه شد.



وی افزود : غزه امروز تاریخی خواهد ساخت که ماقبل غزه را متفاوت از ما بعد غزه خواهید دید.



این در حالی است که صلاح البردویل از مسئولان جنبش حماس چهارشنبه در قاهره اعلام کرد حماس خواستار تعدیل کلیات طرح مصر نشده است، اما دیدگاه مفصلی درباره آتش بس ارائه کرده است.

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