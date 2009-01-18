117 اثر تاریخی در نیشابور، ثبت آثار ملی شده است

اسماعیل اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در سال جاری سه اثر حمام درود واقع در شهر درود - کوچه دبستان شریعتی به شماره ثبت 23094 ، تپه مهدی آباد واقع در بخش میان جلگه - جنوب شرقی روستای مهدی آباد به شماره ثبت 23093 ، یخدان اردوغش واقع در بخش زبرخان – دهستان و روستای اردوغش به شماره ثبت 23090 ، ثبت آثار ملی کشور شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته 22 اثر شامل حمام ریگی، حمام گرینه کهنه، تپه رحیم آباد، تپه تنگه علیا، تپه خزینه، تپه جیران، حمام قلعه شیشه، حوض لبنار محله، تپه دختر گلبو، قلعه شورگشت، تپه دهنه حیدری، تپه کلاته، محمد جان، آرامگاه خواجه ریحان ( ر وستای برج )، حانه مجتهدی، یخدان بحرودی، تپه قلعه دختر دهنه حیدری، امام زاده عشق آباد و مزار بابا پیر به ثبت رسیده است.

