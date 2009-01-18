ترخیص خودروهای خارجی از گمرک کیش به داخل کشور آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، ابوالحسن سرشار با اشاره به اینکه خریداران می توانند خودروی خریداری شده خود را به صورت موردی و یا تجاری از کیش به سرزمین اصلی ( داخل کشور ) منتقل کنند، افزود: خریداران برای خرید خودروهای خارجی به جای سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به کیش سفر کنند.

وی گفت: شرایط خرید خودرو برای مسافران و گردشگران در جزیره کیش بسیار مناسب و با سهولت انجام می شود و خریداران می توانند پس از رویت و انتخاب خودروی مورد نظر خود در نمایشگاهها، خودرو را خریداری و به سرزمین اصلی انتقال دهند.

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اعلام این مطلب که یکی از اهداف سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر برای فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینه های تجاری در این منطقه آزاد است تصریح کرد: صدور مجوز ترخیص خودرو از گمرککیش به توسعه و گسترش تجارت کیش کمک خواهد کرد.

سرشار به تعامل و همکاری بسیار خوب و منطقی گمرک کیش و سازمان منطقه آزاد کیش اشاره و خاطر نشان کرد: این تعامل و همکاری باعث روان سازی ترخیص کالا در جزیره کیش شده و رضایت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی را جلب کرده است.

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین تاکید کرد: این سازمان از سرمایه گذارانی که تمایل به فعالیت در زمینه ایجاد نمایشگاه عرضه خودرو در کیش دارند حمایت کامل خواهد کرد.

بنا بر همین گزارش مدیر گمرک کیش نیز با اعلام اینکه گمرک جزیره کیش به عنوان هفتمین گمرک کشور، مجوز ترخیص خودروهای خارجی به داخل کشور را کسب کرده است، افزود: تاکنون شش گمرک شهید رجایی بندر عباس، بوشهر، خرمشهر، ارومیه، سهلان تبریز و شهریار تهران مجاز به ترخیص خودرو به کشور بودند.

به گفته میر هاشم سید احمدی خریداران می توانند به صورت خرید تک خودرو و یا به صورت انبوه خودروهای وارداتی را در کیش خریداری و پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در کیش به سرزمین اصلی منتقل کنند.

مدیر گمرک کیش خاطر نشان کرد: خودروهایی مجاز به ورود به داخل کشور هستند که صفر کیلومتر بوده، مشکل زیست محیطی نداشته و شاخصه های استاندارد را دارا باشند.

سید احمدی با اشاره به اینکه مسافران و گردشگران جزیره زیبای کیش می توانند با رویت خودروهای وارداتی نسبت به خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند ابراز امیدواری کرد سفر مسافران و گردشگران به این جزیره مرجانی افزایش یابد.