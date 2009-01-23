آنکارا و ایروان در آستانه عادی سازی روابط هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، "ادوارد نعلبندیان" در این کنفرانس خبری از نزدیک بودن زمان عادی سازی روابط ارمنستان با ترکیه خبر داد.

وزیر امور خارجه ارمنستان در ادامه گفت : روابط ارمنستان و ترکیه در آستانه عادی سازی است و اگر آنکارا نیز همانند ایروان خواهان آن باشد که تنشها بدون اعمال پیش شرط حل شوند ما آماده حل آنها هستیم. بعد از آنکه مرز باز شود ما آماده تشکیل کمیسیونی هستیم تا بتوانیم در آن مسائل دو کشور را مورد بررسی قرار دهیم.

به نوشته این روزنامه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه سه سال قبل با ارسال نامه ای به "رابرت کوچاریان" رئیس جمهور ارمنستان خواهان تشکیل کمیسیونی مشترک برای برسی مسئله کشتار ارامنه در سال 1915 شده بود.

در همین رابطه "علی باباجان" وزیر امور خارجه نیز جمعه گذشته در مصاحبه ای تلویزیونی گفته بود : حل شدن تنشهای میان ترکیه- ارمنستان و ارمنستان-آذربایجان دیگر یک رویا نیست.

بر اساس این گزارش،آنکارا و ایروان از سال 1993 و پس از آنکه ترکیه در همراهی با آذربایجان مرز خود با ارمنستان را مسدود کرد، هیچ رابطه دیپلماتیکی با یکدیگر نداشته اند.

ارمنستان و آذربایجان نیز به دلیل مناقشه ناگورنو-قره باغ روابط پرتنش را با یکدیگر دارند.

اما دلیل اصلی وجود تنش میان ترکیه و ارمنستان، کشته شدن تعداد زیادی از ارمنیان بدست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول است. ارمنستان این کشتار را نسل کشی می داند اما آنکارا به شدت با نسل کشی خواندن این واقعه مخالف است.

روابط ترکیه و ارمنستان در سال گذشته میلادی و پس از آنکه "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه برای تماشای یک مسابقه فوتبال به همراهی تنی چند از مقامات ترک به ایروان سفر کرد رو به بهبود گذاشت.