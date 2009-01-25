تمدن اسلامی زمینه شکوفایی علوم مختلف را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تایم، سعید عبدالفتاح عاشور رئیس اتحادیه مورخان عرب مصر با اشاره به سهم مسلمانان در اشاعه تمدن اسلامی در همه جهان اظهار داشت: اسلام علما را گرامی می دارد و آنها را وارثان انبیا قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه نهضت بیداری از سوی ملت مسلمان در جهان آغاز شد و تمدن اسلام از تمامی تمدنها پیشی گرفته و منجر به شکوفایی علوم و تمدنهای مختلف شد، تصریح کرد: هنگامی که اسلام در میان ملتهای مختلف راه یافت، جهل و نادانی از بین رفت و تمدن اسلام از اندلس تا چین توسعه یافت و اروپا و دیگر نقاط نیز از آن بهره مند شدند.

عبدالفتاح عاشور با بیان اینکه هنگامی که غربیها تألیفات مسلمانان و علوم آنها را یافتند از آنها استفاده بسیاری بردند، یادآور شد: ابتکار و خلاقیت و دانش مسلمانان موجب تعجب آنها شد، از این رو از دانش و علوم مختلفی که نزد مسلمانان بود بهره بردند. مسلمانان نیز شروع به ترجمه کتابهای مختلفی در زمینه های متنوع از زبانهای یونانی و هندی کردند.

وی با بیان اینکه نقش علمای مسلمان در استفاده و توسعه دانش جهانی غیر قابل انکار است، تألیفات گذشتگان را در تصحیح اشتباهات آنها مهم خوانده و گفت: مسلمانان در علوم تجربی و عقلی سر آمد همگان شدند؛ به طوری که پادشاهان مسیحی نیز از تمدن اسلامی متعجب می شدند.

رئیس اتحادیه مورخان عرب در ادامه یاد آور شد: تألیفات علمای مسلمان چون کتاب قانون ابن سینا مرجع اساسی برای دانشگاههای اروپا به شمار می رود و از آن به عنوان مرجع اساسی طب در جهان یاد می شود که از هر کتاب دیگری جامع تر و کامل تر است.