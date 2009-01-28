قطعه اول باند جاده دامغان به فولاد محله به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، رجب قربانپور ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه ها از اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به دامغان گفت: قطعه اول این پروژه 98 درصد پیشرفت دارد که همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: مرمت و اصلاح محور دامغان به فولاد محله به صورت چهار بانده است که 61 کیلومتر طول دارد.

به گفته مدیر کل راه و ترابری استان سمنان این پروژه یکی از 25 مصوبه هیئت دولت در بخش حمل و نقل استان است که برای اجرای آن 30 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

به گفته قربانپور برای احداث پروژه محور دامغان به فولاد محله در قطعه های مشخص شده سه سال زمان نیاز است.

وی تصریح کرد: 25 مصوبه در سفر دور اول ریاست جمهوری به استان سمنان در بخش حمل و نقل مصوب شده است که 27 پروژه از این مصوبات اجرایی و کل مصوبات نزدیک به 53 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به اینکه تمامی مصوبات سفر هیئت دولت به استان در بخش راه و ترابری اجرایی شده است، گفت: بیش از 120 میلیارد تومان اعتبار اجرای این پروژه ها است.

هیئت رسانه ای نهاد ریاست جمهوری ظهر امروز دردومین روز سفر رسانه ای به سمنان از 10 پروژه مهم سفر هیئت دولت به شهرستان دامغان بازدید و از نزدیک در جریان اجرای مصوبات قرار می گیرد.