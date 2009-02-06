به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد در این بخش سه مستند بلند برای کسب سیمرغ بلورین رقابت خواهند کرد که عبارتند از "خون است دلم برای ایران" سیدجواد میرهاشمی، "این خانه روشن است" محسن رمضانزاده و "عکس ناتمام بهمن جلالی" عمید راشدی و تورج ربانی.

در بخش بهترین مستند کوتاه و نیمه‌بلند هم پنج فیلم برای کسب سیمرغ رقابت می‌کنند. "حباب سرد" امیر جغتایی، "آن مرد کیست؟" مهناز رکنی، "چه سرسبز بود دره ما" فرشته جغتایی، "میدان بی‌حصار" مهرداد زاهدیان و "نویز" بابک مجیدی نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین مستند کوتاه و نیمه‌بلند هستند.

منوچهر طیاب، طهماسب صلح‌جو، فرید فرخنده‌کیش، محمدرضا عرب و محمدرضا مختاری اعضای هیئت داوران بخش مسابقه آثار مستند بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر هستند که اثر برگزیده این بخش را در مراسم اختتامیه معرفی خواهد کرد.

بیست و هفتیمن جشنواره فیلم فجر از یازدهم بهمن در تهران آغاز شده و تا 22 بهمن ادامه دارد.