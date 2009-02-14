رسول صدرعاملی درباره جوایز بخش صدای بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: دلپاک در مراسم اهدای جوایز جشنواره که معمولاً دو هفته پس از اختتامیه رسمی برگزار می‌شود، سیمرغ بلورین بخش طراحی صدا را دریافت خواهد کرد. هیئت داوران این جایزه را حق او می‌داند و از آنجا که نام دلپاک در فهرست اسامی نبود، در مراسم اختتامیه جایزه وی اهدا نشد، اما ما معتقد به اهدای این جایزه به تیم صدا هستیم و به همین خاطر دلپاک هم جایزه می‌گیرد.

وی ادامه داد: برخی معتقدند صدابرداری سر صحنه هنر نیست و فقط تکنیک است، زیرا بازیگر صحبت می‌کند و صدابردار فقط صداها را ضبط می‌کند و صداگذاری خلاقانه ویژگی فیلم محسوب می‌شود. اما من معتقدم ما صدابردارهایی خلاق داریم که با ضبط درست صداهای شاهد در انتقال حس و حال فضا به تماشاگر کمک زیادی می‌کنند. از همین رو ما صداگذار و صدابردار را به عنوان یک تیم می‌بینیم که تلاش می‌شود از این پس هم برخورد مشابه با بخش صدا شود.

کارگردان فیلم سینمایی "من ترانه 15 سال دارم" درباره جوایز اهدا شده در این دوره جشنواره گفت: امسال کار انتخاب برای ما دشوار بود زیرا کارها بسیار به هم نزدیک بودند و انتخاب برترین از میان آنان ساده نبود. به همین خاطر کسی نمی‌تواند بگوید چرا کاری جایزه گرفته، منتقدان فقط می‌توانند بگویند کاش فلان کار هم جایزه می‌گرفت.

وی در مورد جوایز بخش بازیگری نیز گفت: باران کوثری در "حیران" بازی بسیار ویژه و قابل توجهی از خود نشان داد که تایید می‌کند او دارد بازیگر خوبی می‌شود. اما فاصله‌ها کم بود و لیلا حاتمی که سال‌ها بازی‌های خوبی ارائه داده بود در "بی‌پولی" موفق ظاهر شد و هیئت داوران تصمیم گرفت جایزه را به او اهدا کند.

صدرعاملی همچنین درباره جایزه بخش بازیگر مرد مکمل گفت: در این بخش نیز رقابت بسیار نزدیک بود، در حالی که کامبیز دیرباز در "عیار 14" بسیار خوب بود، علیرضا خمسه نیز پس از سال‌ها به خاطر دور شدن از کلیشه‌هایش در "بیست" همه را شگفتزده کرد و ما تصمیم گرفتیم جایزه را به او اهدا کنیم. این بدشانسی دیرباز بود که همزمان با بازی خوب او در فیلم شهبازی، خمسه اینچنین متفاوت ظاهر شد. اما در این میان انتخاب شهاب حسینی با قطعیت انجام شد.