خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این کتاب در 217 صفحه سال شمار دوران کودکی، دوران تحصیل در مدرسه و دانشگاه، از فعالیت در کانون پرورشی فکری کودکان تا زندان اوین، دوران شکفتگی وی به عنوان شاعر و همچنین خاطرات دوران نگارش کتاب "از جان گذشته به مقصود می رسد" درباره نیما را بیان کرده است.

محمد هاشم اکبریانی دبیر مجموعه "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران در مقدمه کتاب آورده است: هدف از انتشار این مجموعه ارائه گزارشی از زندگی خصوصی اجتماعی و حرفه ای شخصیتهاست تا منبعی برای تحقیقات جامعه شناسی و روانشناسی فراهم آید.

به گفته وی در این مجموعه 250 پرسش محوری از سوی دبیر مجموعه تهیه و در اختیار اعضای گروه مصاحبه‌کننده قرار گرفته است.

از آغاز طرح "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران" بیش از پنج سال می‌گذرد. پنج جلد این مجموعه توسط نشر روزگار منتشر شده بود و چندی پیش با انتشار کتاب " لیلی گلستان" تدوین و نشر این مجموعه توسط نشر ثالث ادامه یافت.

فصل اول این کتاب به دوران کودکی شمس لنگرودی اختصاص دارد، فصل دوم دوران تحصیلی این شاعر را در برمی‌گیرد که در آن خاطرات اولین روز مدرسه، آشنایی با شعر و ورود به دانشگاه و انتشار اولین مجموعه شعرش آمده ‌است.

در بخشی از این کتاب شمس لنگرودی می‌گوید:" شعر من در واقع فرزند درد نیست، نتیجه درد است محصول بلافصل درد نیست بلکه زمانی شعر می گویم که مدتی از آن درد گذشته باشد، بله شعر نتیجه رنج است اما احمقانه است که آدم فکر کند که اگر رنج بکشد شاعر می‌شود"

کتاب گفتگو با شمس لنگرودی با شمارگان 1500 نسخه در 218 صفحه از سوی نشر ثالث منتشر شده است.