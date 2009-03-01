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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

همایش ابن‌عربی در مالزی برگزار می‌شود

همایش" علمی – فرهنگی ابن عربی به منظور معرفی تفکر و اصول اندیشه علما، عرفا، اندیشمندان و فلاسفه بزرگ اسلامی سوم تیرماه 88 در کوالالامپور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین رابطه حجت‌الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران درمالزی گفت: به منظور توسعه تفکر، اندیشه و عرفان انسان‌ساز اسلامی، و به منظور آشنایی جوامع علمی – دانشگاهی و جریانهای روشنفکری  با اسطوره‌های معرفت و عرفان اسلامی، طرح و پردازش اندیشه و اصول تفکر قله‌های سرفراز علمی جوامع اسلامی، راهی شایسته برای ارائه طریق به نسل تشنه، خسته و نیازمند امروزیست .

محمد حسن واحدی گفت: پیشنهاد برگزاری مشترک همایشهای علمی، فرهنگی و هنری، در راستای همکاری و مبادلات علمی - فرهنگی ایران و مالزی، از سوی رایزن فرهنگی ایران، در نشست مشترک  2008  با رئیس دانشگاه یو. ام مالزی طرح شد.

علاقمندان و محققان می‌توانند  مقالات و آثار خود را پیرامون " اندیشه های فلسفی ابن عربی "، مقالات و کتب اندیشمندان ایران و مالزی حول شخصیت ابن عربی  و مطالعات موضوعی در مورد اندیشه های ابن عربی  جهت استفاده در این همایش علمی – فرهنگی  تا پایان اردیبهشت  88 به  آدرس ebnearabi@gmail.com ارسال کنند.

کد مطلب 841294

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