بتن های تولیدی در ایران به لحاظ مقاومت مورد تایید نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خالو در یازدهمین همایش سالانه بتن و زلزله گفت: هدف این موسسه ارتقای بتن به لحاظ آموزش، پژوهش و به ویژه اجرا است، ضمن اینکه فعالیتهای بین المللی بتن مورد نظراست، زیرا تمرکز بر روی فعالیتهای داخلی و ملی رقابتها را در این زمینه محدود می نماید.

رئیس موسسه بین المللی بتن ایران با بیان اینکه هدف موسسه انجام فعالیت در سطح بین المللی و ملی است افزود: فعالیتهای بین المللی سبب می شود تا اطلاعات درارتباط با این محصول به داخل کشور وارد شود، ضمن اینکه پیشرفتهای داخلی در این زمینه به خارج از کشور منتقل خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر با وجود اینکه بسیاری از دانشجویان ایرانی در بعد بین المللی موفقیتهایی را در زمینه بتن مقاوم کسب کرده اند، اما هنوز بتن های تولیدی برای ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی به لحاظ مقاومت مورد تایید قرار ندارد.

خانلو با اشاره به پایین بودن کیفیت بتن تولیدی در ایران، خاطرنشان کرد: در کارگاههای ساختمانی تاکید بر روی عیار سیمان است، در حالی که باید مقاومت بتن نیز مورد توجه قرار گیرد.

کاهش توجه به مقاوم سازی ساختمانها

در ادامه علی تبار مدیرتدوین ضوابط و معیارهای فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: در بحث تدوین آیین نامه ها در بخش بتن با دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت مسکن و شهرسازی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور روبرو هستیم.

وی بیان کرد: در سال 77، کمیته تدوین آیین نامه ها گسترش یافت و در سال 79 نسخه تجدید نظر شده منتشر شد، البته ملحقاتی برای آن پیش بینی شد که هم اکنون برخی از آن تهیه شده است، همچنین در وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب نظام مهندسی تدوین مقررات ملی ساختمان پیش بینی شد و مجموعه 20 گانه به عنوان اصول و قوانین ملی مورد نظر قرار گرفت.

تبار با بیان اینکه هماهنگی های کافی در تدوین ضوابط و معیارهای فنی بتن در کشور انجام نمی شود، افزود: در شرایط کنونی به تدوین چشم انداز، استراتژی و طرح جامع در ساخت و سازهای شهری و نیز صنعت بتن کشور کمتر پرداخته شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به زلزله و مقاوم سازی در کشور عنوان کرد: به نظر می رسد با گذشت حدود 5 سال از زلزله بم نگرش و ورود به مقاوم سازی کاهش یافته است؛ لذا توجه به این امر بسیار ضروری است.

ضرورت ایجاد مدیریت در مهندسی ساختمان

همچنین منوچهر شیبانی اصل عضوهیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهارداشت: دست یابی به سازه های بتنی استاندارد با مدیریت درمهندسی ساخت، مصالح، نحوه اجرا، طراحی، نظارت بر تولید عناصر محقق می شود، ضمن اینکه فناوریهای نوین باید با مدیریت جدید در کشور بومی سازی شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر عدم کیفیت بتن از کمبود دانش آن نیست؛ بلکه به دلیل کمبود دانش مدیریت ساخت در کشور است، زیرا مدیریت ساخت مناسب می تواند کاربرد دانش ساخت و اداره امور اجرا را در اختیار مهندسان قرار دهد.

شیبانی اصل بیان کرد: در ایران دو نظام ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی و نیز نظام ساخت و ساز شهری وجود دارد که این دو گانگی امتیاز محسوب می شود، زیرا در مباحث مربوط به بتن به دوگانگی ضوابط و روش مهندسی منجر می شود؛ لذا دستیابی به یک نظام جامع ضروری است.