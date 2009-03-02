همایش نکوداشت استاد "احمد سمیعی" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، دانشگاه گیلان به پاس بیش از شش دهه خدمت پرارج استاد احمد سمیعی گیلانی به زبان، ادبیات،و فرهنگ ایرانی و اسلامی همایشی را برای بزرگداشت این چهره ‌ماندگار تاریخ گیلان ‌زمین برگزار می‌کند.

دبیر علمی همایش بزرگداشت استاد سمیعی با اعلام این خبر اظهار داشت: جاذبه‌علمی بیش از شش دهه خدمت صادقانه ‌استاد سمیعی به فرهنگ و ادب ایران ‌زمین باعث شد تا بیش از 75 چکیده مقاله‌ و 60 مقاله‌ کامل در پی اعلام فراخوان دبیرخانه‌جشنواره از سراسر کشور برای ما ارسال شود و این رقم در مقایسه با همایشهای مشابه، برای دانشگاه گیلان مایه ‌افتخار و مباهات است.

محمدکاظم یوسف ‌پور با بیان اینکه برگزاری همایش بزرگداشت، علاوه بر ایجاد فرصتی برای سپاسگزاری و تقدیر از یک عمر فعالیت استاد سمیعی در گستره‌ ادب و فرهنگ ایرانی و اسلامی، عرصه‌ای را برای ارائه‌ تازه ‌ترین یافته‌های علمی پژوهشگران و محققان زبان و ادبیات فارسی فراهم آورده، افزود: کمیته علمی همایش، حدود 40 مقاله را از میان آثار رسیده برای چاپ در مجموعه‌ی مقالات برگزید و حدود 22 اثر نیز از این میان به صورت سخنرانی در روز برگزاری همایش ارائه می‌شوند.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه‌ الکترونیکی این مقالات به صورت لوح فشرده در روز همایش بین شرکت کنندگان توزیع می‌شود و این نوید را برای هفته‌های پس از برگزاری همایش نیز می‌دهیم که متن کامل مقالات را پس از بازبینی‌ها و اصلاحات احتمالی به صورت یک کتاب مستقل و در شمایلی شایسته، به چاپ برسانیم تا حاصل برگزاری این مراسم نکوداشت، میراث ماندگاری شود برای سپاسگزاری از خدمات فردی که خود از چهره‌ای ماندگار ایران و مایه‌ افتخار و مباهات اهالی فرهنگ گیلان است.

یوسف‌پور با بیان اینکه همایش علمی بزرگداشت استاد سمیعی با حضور بیش از 350 میهمان از دانشگاهها، مراکز فرهنگی و تحقیقاتی، پایگاههای علمی و پژوهشکدههای فرهنگ سراسر کشور و با پشتیبانی استانداری گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان و شورای اسلامی شهر رشت برگزار می‌شود، اظهارکرد: دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر مهدی محقق رئیس انجمن مفاخر ایران، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر علی محمد حق شناس و سایر اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این همایش شرکت خواهند داشت.

وی در ادامه پخش فیلم زندگینامه استاد سمیعی از بخشهای جذاب این برنامه خواهد بود از این رو از همه استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب ایرا‌ن زمین دعوت می شود تا در این مراسم نکوداشت حضور یابند و قدردانی از زحمات مردی را شاهد باشند که در آستانه‌ 90 سالگی، به لطف خداوند متعال همچنان نو می‌بیند، نو می‌اندیش و حضورش مایه‌ کمال فرهنگی این سرزمین و راهگشای پژوهشگران و محققان جوان است.

استاد احمد سمیعی گیلانی 11 بهمن ‌ماه 1299 شمسی در محله‌ سنگلچ تهران متولد شد و پس از چند ماه همراه خانواده به شهر رشت مهاجرت کرد و در همان جا، سالهای آغازین زندگی خود را طی کرد.

در خرداد ماه 1312، امتحان نهایی دوره دبستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و شاگرد اول استان گیلان شد در خرداد ماه 1318 نیز در امتحانات سراسری کشور در رشته ‌علمی، شاگرد اول استان گیلان شد و با اخذ مدال علمی درجه ‌دو، دوره شش ساله‌ دبیرستان را به پایان برد.

در مهر همان سال در امتحان ورودی دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران، رتبه‌ یک را کسب کرد و مجوز ورود به این دانشگاه را دریافت کرد اما به دلیل علاقه ‌وافر به زبان و ادبیات فارسی از ادامه ‌تحصیل انصراف داد و پس از شرکت در امتحانات ورودی دانشکده ‌ادبیات دانشگاه تهران، این بار در رشته‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شد.

در دوره‌ تحصیل خود در محضر استادانی همچون ملک ‌الشعرای بهار، بدیع ‌الزمان فروزانفر، کاظم عصار، فاصل تونی، احمد بهمن یار،‌دکتر یحیی مهدوی دکتر علی‌اکبر سیاسی، برتراند و مادام رهاوی که استادان فرانسوی وی بودند، تلمذ کرد.

دبیری مجموعه‌ سخن فارسی که 11 عنوان آن به کتاب درسی دانشگاهی تبدیل شد، ویراستاری مجله‌ نشر دانش و مقالات دانشنامه‌ جهان اسلام، سردبیری نامه ‌فرهنگستان، ویراستاری بیش از 100 کتاب درسی دانشگاهی، عضویت در مرکز بین ‌المللی مترجمان ادبی فرانسه، مشاوره‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سرپرستی و عضویت در هیئت علمی فرهنگ آثار ایرانی اسلامی و عضویت در هیئت تحریریه ‌مجله‌ادب ‌پژوهی دانشگاه گیلان از جمله فعالیتهای پرشمار استاد سمیعی در عرصه‌ ادب و فرهنگ در سالهای گذشته محسوب می‌شوند.

تالیفات پرشمار او را در چند دسته‌اصلی از جمله ترجمه و تصنیف می‌توان طبقه ‌بندی کرد ترجمه ‌آثار "دلدار و دلباخته" از جرج ساند، "سالامبو" از گوستاو فلوبر، "خیال پروریها" از ژان ژاک روسو، "برادرزاده‌ رامو" از دیدرو، " نظر خلاف عرف درباره‌ هنرپیشگان " از دیدرو و " چیزها" از جرج ترک، بخشی از ترجمه‌های پرشمار استاد سمیعی از زبان فرانسوی به فارسی را تشکیل می‌دهند.

"شیوه ‌نامه دانشنامه جهان اسلام" و "آئین نگارش و ویرایش" نیز از جمله برجسته‌ترین کتابهای تالیف شده توسط استاد سمیعی است.

وی در نخستین دوره‌ جشنواره چهره های ماندگار به عنوان چهره ‌ماندگار ادب و فرهنگ معرفی شد و در دومین دوره جشنواره ‌بین ‌المللی فارابی برای ادبیات و علوم انسانی نیز از دست ریاست جمهوری، لوح تقدیر دریافت کرد.

عضویت پیوسته ‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردبیری نامه ‌فرهنگستان، مدیریت گروه ادب معاصر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضویت در شورای عالی ویرایش صدا و سیما، بخشی دیگر از فعالیتهای این فرهیخته ‌نام آور گیلانی را تشکیل می‌دهند.