ارائه اینترنتی دروس اساتید برجسته حوزه های علمیه تهران و مشهد

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ارائه فایل صوتی دروس خارج فقه و خارج اصول آیت الله مجتبی تهرانی از اساتید برجسته حوزه علمیه تهران از روز گذشته در سایت صدای بهار قرار گرفته است. فایل متنی این دروس نیز تا پایان سال جاری قرار می گیرد و ارائه زنده دروس نیز از سایت آینده آغاز خواهد شد.

جواد جوادی افزود: ارائه اینترنتی دروس آیت الله خلخالی از اساتید حوزه علمیه مشهد نیز در سایت آغاز شده که به این ترتیب علاوه بر دروس خارج ففه و اصول اساتید برجسته قم، امکان ارائه اینترنتی دروس اساتید حوزوی شهرهای تهران، مشهد، اهواز و اصفهان نیز در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.