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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

درپی ترور رئیس جمهور این کشور؛

نشست فوق العاده شورای صلح اتحادیه آفریقا درباره گینه بیسائو آغاز شد

نشست فوق العاده شورای صلح اتحادیه آفریقا درباره گینه بیسائو آغاز شد

نشست فوق العاده شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا امروز در آدیس آبابا برای بررسی وضعیت بحرانی در گینه بیسائو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی کشته شدن "جوآئو برناردو ویرا" رئیس جمهوری گینه بیسائو در برابر منزل شخصی خود، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا عصرسه شنبه برای بررسی وضعیت بحرانی کنونی در این کشور نشست فوق العاده برگزار کرد.

نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه آفریقا به طور غیرعلنی درباره احتمال تعلیق عضویت گینه بیسائو در این اتحادیه به بحث و تبادل نظر می پردازند.

اتحادیه آفریقا هرگونه روش های غیر قانونی را برای در دست گرفتن قدرت محکوم می کند و عضویت تمامی کشورهایی که کودتا در آنجا جریان یابد در اتحادیه به حال تعلیق درمی آورد.

براساس قانون اساسی گینه بیسائو که یکی از مستعمره های پیشین پرتغال به شمار می رود رئیس پارلمان این کشور ریاست دولت انتقالی را بر عهده خواهد گرفت و باید طی 60 روز آینده انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را سازماندهی کند.  

کد مطلب 842858

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