ورود 9 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهری سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی تعداد 9 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهری سنندج افزوده شد.

در این مراسم شهردار سنندج اظهار داشت: افزایش این تعداد اتوبوس در راستای اجرایی شدن یکی از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان بوده است.

فریدون پوررضایی عنوان کرد: در مرحله اول تعداد 23 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری سنندج افزوده شده و در این مرحله نیز 9 دستگاه که با انجام این کار تا کنون 82 درصد از مصوبه سفر استانی هیئت دولت به استان کردستان در این بخش عملیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر و با افزایش 32 دستگاه اتوبوس جدید در سال جاری وضعیت حمل و نقل شهری سنندج دچار تحول شده که امیدواریم این مهم در زمینه جابجای هر چه بهتر مسافرین موثر باشد.

شهرداری سنندج عنوان کرد: در حال حاضر 103 دستگاه اتوبوس در سازمان اتوبوس رانی سنندج نسبت به ارائه خدمت به مردم اقدام می کنند که از این جمع 85 دستگاه روزانه فعال بوده در ایستگاه های مختلف جابجای مسافرین شهری در سنندج را بر عهده دارند.

پوررضایی بیان داشت: افزایش این 9 دستگاه اتوبوس می تواند شهرداری و سازمان اتوبوس رانی را در افزایش سرویس خط هاهای فعلی و همچنین راه اندازی سرویس های جدیدی برای شهرک های مسکونی اطراف شهر یاری نماید.

وی در پایان گفت: اعتبارات مورد نیاز خرید این 9 دستگاه اتوبوس توسط شهرداری سنندج و با همکاری استانداری کردستان تامین شده است.