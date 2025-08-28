اکبر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: تعداد کارکنان دولت در استان، بدون احتساب نیروهای انتظامی و وزارت دفاع، به ۵۵ هزار و ۹۷۱ نفر می‌رسد.

وی افزود: از این تعداد، ۲۱ هزار و ۷۹۱ نفر زن و ۳۴ هزار و ۱۸۰ نفر مرد هستند.

به گفته محمدی، شهر سنندج بیشترین تعداد کارمند را در خود جای داده و سه اداره در استان تنها با یک کارمند کمترین آمار را دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تصریح کرد: آموزش و پرورش با ۲۳ هزار و ۳۹۰ کارمند، در صدر دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد و از این تعداد حدود ۱۲ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: پس از آن، دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ۱۴ هزار و ۲۴۰ کارمند و نزدیک به ۷ هزار زن شاغل، دومین دستگاه پرجمعیت استان است.

وی عنوان کرد: شهرداری سنندج با ۲ هزار و ۱۰۳ کارمند، دادگستری کردستان با یک‌هزار و ۳۷۳ نفر و شرکت گاز استان با یک‌هزار و ۱۳۲ کارمند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۰۶ دستگاه اجرایی و اداری در استان فعال هستند که شامل ۲۴ شهرداری، چهار دانشگاه و مرکز آموزشی، هشت شعبه بانکی و دیگر ادارات تابعه دولتی می‌شود.