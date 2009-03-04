17 پروژه سفر اول دولت به آذربایجان غربی در ماکو در حال اجراست

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر در ماکو با اعلام این خبر افزود: این تعداد پروژه از پیشرفتهای 25 تا 100 درصد در حال اجراست و برای آنها 104 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی از جمله طرحهای مهم در حال اجرا را تصفیه خانه ماکو، شوط و بازرگان دانست و عنوان کرد: این طرحها با اعتبار شش میلیارد و 800 میلیون تومان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا هستند.

آثری اظهار داشت: احداث مسکن 200 واحدی برای خانه های در معرض ریزش سنگ نیز از دیگر پروژه های مهم این شهرستان است که با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و برای آنها اعتباری در حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان به صورت تسهیلات بانکی با سود پنج درصد و سه میلیارد تومان اعتبار دولتی در نظر گرفته شده و در حال تخصیص است.

فرماندار ماکو ساماندهی دشت بورالان، سالنهای ورزشی و سدها را از دیگر مصوبه های اجرایی دانست.

آثری درباره پروژه های درخواستی سفر اخیر رئیس جمهور به آذربایجان غربی در حوزه شهرستان ماکو نیز گفت: برای این سفر نیز 30 پروژه با اعتبار 112 میلیارد تومان در خواست شده است که از جمله مهمترین آنها تصفیه خانه فاضلاب شهر ماکو و تعریض خیابان امام ماکو است.