۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

17 پروژه سفر اول دولت به آذربایجان غربی در ماکو در حال اجراست

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ماکو گفت: از طرحهای مصوب سفر اول ریاست جمهوری به شهرستان ماکو در سال 85 تعداد 17 پروژه با پیشرفت 80 درصد در حال اجرا است.

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر در ماکو با اعلام این خبر افزود: این تعداد پروژه از پیشرفتهای 25 تا 100 درصد در حال اجراست و برای آنها 104 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی از جمله طرحهای مهم در حال اجرا را تصفیه خانه ماکو، شوط و بازرگان دانست و عنوان کرد: این طرحها با اعتبار شش میلیارد و 800 میلیون تومان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا هستند.

آثری اظهار داشت: احداث مسکن 200 واحدی برای خانه های در معرض ریزش سنگ نیز از دیگر پروژه های مهم این شهرستان است که با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و برای آنها اعتباری در حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان به صورت تسهیلات بانکی با سود پنج درصد و سه میلیارد تومان اعتبار دولتی در نظر گرفته شده و در حال تخصیص است.

فرماندار ماکو ساماندهی دشت بورالان، سالنهای ورزشی و سدها را از دیگر مصوبه های اجرایی دانست.

آثری درباره پروژه های درخواستی سفر اخیر رئیس جمهور به آذربایجان غربی در حوزه شهرستان ماکو نیز گفت: برای این سفر نیز 30 پروژه  با اعتبار 112 میلیارد تومان در خواست شده است که از جمله مهمترین آنها تصفیه خانه فاضلاب شهر ماکو و تعریض خیابان امام ماکو است.

