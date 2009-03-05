احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال آینده

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: ‌کمیسیون تلفیق در جلسه اخیر خود تصویب کرد که به جای نوشتن "معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری" ، نگارش "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی" در لایحه بودجه 88 منظور شود.

وی افزود: برهمین اساس، مجلس خواستار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

به گزارش مهر، شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود در تاریخ 18 تیر 86 به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری" را تصویب کرد.

وی در ادامه از اختصاص 100 میلیون دلار تسهیلات برای اجرای طرح های جامع آب و خاک و جبران خشکسالی استانهای کشور در سال آتی خبر داد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: این تسهیلات سال آینده در اختیار وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا نسبت به اجرای طرح های جامع آب و خاک و جبران خشکسالی پیش رو برنامه ریزی کنند.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق همچنین 100 میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاهای کشور به تصویب رساند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه اعتبارات بسیاری از دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های کشور برای سال آینده افزایش یافته است، تصریح کرد: بسیاری از پروژه ها اعتبارات مناسبی دریافت کردند.

یوسف نژاد از اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار بودجه سال 88 کل کشور برای خانه احزاب خبر داد و افزود: کمیسیون تلفیق تصویب اختصاص 15 میلیارد تومان تسهیلات برای بنیاد بیماریهای خاص را دیشب گذراند.

وی با بیان اینکه با تصویب کمیسیون تلفیق سال آینده دو میلیارد تومان به تحقیقات بیولوژیک اختصاص خواهد یافت همچنین از اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان کشور خبر داد.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به تصویب اعتبار شش میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای خرید آمبولانس هوایی مازندران در سال آینده خاطر نشان کرد: دولت سال آینده 200 میلیارد تومان برای کمک به شهرداریها و دهیاریهای بالای 20 هزار نفر اختصاص داده است.

یوسف نژاد با بیان این مهم که با تصویب کمیسیون تلفیق سال آینده 50 میلیارد تومان به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش افزایش تا این اعتبار صرف هزینه های جاری این وزارتخانه شود اظهار داشت: اختصاص 10 میلیارد تومان به ستاد دیه، 60 میلیارد تومان به بنیاد شهید، هشت میلیارد تومان برای ساماندهی گلزارهای شهدا از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق در جلسه دیشب بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: بررسی بودجه سال 88 کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از هفته آینده آغاز شود.