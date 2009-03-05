بزرگترین پایانه مسافربری آذربایجان غربی در خوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، این پایانه در زمینی به مساحت 10هکتار و با زیربنای هفت هزار مترمربع و با 55 میلیارد ریال اعتبار راه اندازی شده است.

با بهره برداری از پایانه بزرگ خوی، امکان جابه جایی چهار هزار و 500نفر مسافر در روز فراهم شده است.

همچنین محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به این شهر با حضور در آرامگاه شمس تبریزی با قرائت فاتحه و نثار تاج گل به این عارف بزرگ مشرق زمین ادای احترام کرد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر در خوی امروز سامانه کنترل ترافیک خیابانهای شهر خوی با حضور سلیمانی به عنوان نماینده نهاد ریاست جمهوری، در محل ستاد فرماندهی انتظامی خوی راه اندازی شد.