ابوالهیجا: خون شهدای غزه هرگز هدر نمی رود /مقاومت غزه اسطوره بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهان ابوالهیجا که در دومین روز از کنفرانس بین المللی فلسطین با عنوان فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت در سالن اجلاس سران تهران سخنرانی می کرد با بیان اینکه رمز شرارت جهانی آمریکاست، تصریح کرد: کلیه سلاح های مخربی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 22 روزه به کار گرفت، توسط آمریکا تامین شده بود.

دبیر گروه مقاومت صائبه فلسطین خاطر نشان کرد: ملت فلسطین گزینه مقاومت را برگزیده و برای دستیابی به آزادی هرگز از مقاومت برنخواهد گشت.

ابوالهیجا مقابله با مصادره زمین های فلسطینیان، مقابله با شهرک سازی یهودیان و جلوگیری از چپاول اموال فلسطینیان را مهمترین محورهای مقاومت مردم فلسطین برشمرد و خاطر نشان کرد: ملت فلسطین هیچ یک از این موارد یعنی ادامه ساخت شهرک های یهودی نشین و مصادره زمین های فلسطینیان را قبول نخواهند کرد.

این چهره برجسته سیاسی فلسطین مقاومت مردم غزه در جریان جنگ 22 روزه را اسطوره ای خواند و تاکید کرد: خون زنان و مردان و کودکان شهید غزه هرگز به هدر نخواهد رفت تا فلسطین در نهایت آزاد شود.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی وحشیانه ترین جرایم را در رابطه با مردم غزه انجام داد و ما امروز با صدای بلند این جنایات را محکوم می کنیم.

ابوالهیجا در پایان با بیان اینکه باید فرهنگ مقاومت در فلسطین تثبیت شود، بیان داشت: ما خواستار تحویل دادن جنایتکاران رژیم صهیونیستی به محاکم بین المللی هستیم.