امنیت کشور امسال 15 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محتاج ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش سالیانه شورای تامین مازندران در جمع خبرنگاران افزود: ناامنیهای شرق کشور به طرز فراوانی کاهش یافته و میزان امنیت در این نقاط تا 70 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته شاهد حوادث ضد امنیتی در شهرستانها و جاده های شرق کشور بوده ایم که خوشبختانه اکنون درصدد هستیم تا آستانه امنیت مرزهای شرق کشور را افزایش دهیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه وضعیت بی ثبات کشورهای افغانستان و پاکستان سبب ایجاد ناامنی های اجتماعی در شرق کشور شده است، تصریح کرد: اقدامات دیپلماسی با کشورهای فوق برای اعمال مسئولیتهای بین المللی از سوی دو کشور صورت گرفته تا امنیت بیشتری در مرزهای شرقی کشور فراهم شود.

محتاج با بیان اینکه دشمن حمله نرم افزاری خود را در کشور آغاز کرده است، یادآور شد: آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه باید رفع تا موجب ناامنی و سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.

وی در مورد سئوالی مبنی بر برخورد دستگاه امنیت ملی کشور با ظهور فرقه ضاله بهائیت اظهار داشت: برخورد و اقدامات صورت گرفته این افراد توسط سربازان گمنام وزارت اطلاعات اطلاع رسانی می شود.

وی با اشاره به بالابودن شاخص امنیتی مازندران خاطر نشان کرد: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور خود بودجه مستقلی برای امنیت دارند بنابراین سرفصل بودجه ای خاصی در مسائل امنیتی کشور نداریم.

محتاج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه متولی اصلی اجرای طرح های دریا چه دستگاهی است، گفت: استانداران استانهای شمالی متولیان اصلی سواحل تحت امر خود هستند و باید برای این مهم برنامه ریزی کنند.

وی در عین حال از دستگاههای ملی مرتبط با امر گردشگری ساحلی خواست تا همکاری های خود را با استانداران استانهای شمالی و ساحلی برای اجرای صحیح طرحهای دریا اتخاذ کنند.