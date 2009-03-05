به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دومین جلسه این کمیسیون که روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین به ریاست آیت الله دری نجف آبادی برگزار شد، اعضای کمیسیون حقوقی تاکید کردند که حمله و تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه به بهانه حمله موشکی حماس غیر قابل توجیه است چرا که در این موضوع هیچ تناسبی رعایت نشده است و موضوع حقوق بشر نقض شده است.

این شرکت کنندگان یادآور شدند که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه جنایات جنگی و نسل کشی و جنایات علیه بشریت محسوب می شود و عاملان این جنایات باید در دادگاه بین المللی محاکمه شوند.

هیئت های پارلمانی عضو کمیسیون حقوقی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین خاطر نشان کردند که مجازات نکردن این افراد صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

در جلسه امروز کمیسیون حقوقی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین علی آربونکا کانا حقوقدان از کشور مالی، اوبین یناکو نیایانیوکو از کشور کنگو، دکتر ابراهیم دراجی استاد دانشگاه سوریه، دکتر یاسر الخویش معاون دانشکده حقوق دانشگاه دمشق، خالد السفیانی دبیر کل و هماهنگ کننده گروه اقدام ملی برای حمایت از عراق و فلسطین سخنرانی کردند.

همچنین دکتر کمال بن یونس مدیر اجرایی انستیتو مطالعات بین المللی وزارت خارجه تونس نیز در زمینه ضرورت محاکمه جنایتکاران صهیونیستی به ایراد سخنرانی پرداخت.