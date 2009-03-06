فرش ایران شناسنامه دار می شود

به گزارش خبرنگاران مهر در گرگان، علی ملکی جو در این زمینه افزود: اکنون با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در این زمینه قراردادی منعقد و سیستم شناسنامه فرش ایران طراحی شده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل ابهاماتی که در استفاده از این شناسنامه وجود دارد، استقبال مناسبی که مورد انتظار هست، نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون یک کالای جزئی مانند خودکار دارای شناسنامه بوده و نیاز است فرش که به عنوان هنر - صنعت است، شناسنامه دار شود.

به گفته ملکی جو، برخی اطلاعات اولیه مانند تعداد رج، مترمربع، نوع طرح، رنگ، محل بافت و ... از جمله مواردی است که در شناسنامه فرش ارائه می شود.

مدیرامور بازرگانی سازمان ملی فرش گلستان بیان داشت: تیزرهای تبلیغاتی در این زمینه درحال تهیه بوده تا بتوانیم تبلیغات شناسنامه فرش را پخش کنیم و به متقاضیان بگوییم برای خرید فرشی، ابتدا شناسنامه آن را ببینید.

وی در زمینه حفظ حقوق معنوی فرش یادآورشد: واقعیت این است که نظام مالکیت معنوی در دنیا یکسان نیست و برخی کشورهایی عضو این نظام نیستند و می توانند از عدم عضویتشان سوء استفاده کنند و به جایی هم پاسخگو نباشند.

ملکی جو یادآورشد: اکنون در مرکز واسپاری کتابخانه ملی ایران، نقشه های فرش ثبت می شود و برای ثبت بین المللی از نظر جغرافیا و طرح اقداماتی انجام شده و از کنوانسیون های مختلف بین المللی می توانیم، بهره گیری کنیم.

1.8 میلیون بافند فرش در کشور شناسایی شده است.