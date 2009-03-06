رسانه ها باید ضمن پیگیری مطالبات یاور مسئولان نیز باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی شب گذشته در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور با اشاره به رشد چشمگیر تعداد آثار ارسالی به دبیر خانه این دوره از جشنواره نسبت به دور قبل گفت: در چهارمین جشنواره مطبوعات غرب کشور که در شهر سنندج برگزار شد جمعاً400 اثر به دبیر خانه ارسال شد و در نهایت 200 اثر به جشنواره راه یافت اما خوشبختانه در این دوره بیش از یک هزار اثر ارسالی داشتیم که از این تعداد919 اثر در معرض داوری قرار گرفت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری پنجمین جشنواره مطبوعات غرب کشور در کرمانشاه گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و روزنامه خوانی در بین آحاد مردم، تعامل و همکاری رسانه های شرکت کننده در جشنواره با یکدیگر و ارتقای سطح روزنامه نگاری منطقه و تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران منطقه در سطوح محلی و منطقه ای از اهداف برگزاری این جشنواره در کرمانشاه بود.

رجبی انعکاس فعالیت ها و دستاودهای فعالان مطبوعات غرب کشور، تجلیل از تلاشگران عرصه مطبوعات غرب کشور و شناسایی استعدادها و قابلیتهای اصحاب مطبوعات، بررسی وضعیت صنفی روزنامه نگاران غرب کشور، آشنایی اصحاب رسانه با یکدیگر و انتقال تجارب آنها در جهت ارتقای کیفی مطالب و اخبار، ارتباط بیشتر مردم و مطبوعات و ایجاد دیدگاه واقع بینانه تر نسبت به مطبوعات را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

وی در ادامه یکی از وظایف عمده رسانه های را نقد دانست و تصریح کرد: نقد منصفانه همراه با موشکافی مسائل با شفافیت کامل و ارائه راهکار از رسالت های اصلی رسانه هاست.

رجبی افزود: رسانه ها باید در یک فضای سالم اقدام به پیگیری و کنکاش مسائل مختلف نمایند و واقعیات را انتقال و ناظر بر اعمال مدیران باشند به گونه ای که ضمن پیگیری مطالبات مردمی یار و یاور مسئولان نیز باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم انعکاس دستاوردهای 30 ساله انقلاب، اظهار داشت: رسانه ها بی شک در رشد و شکوفایی کشور و استان نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند.

پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور با حضور استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان از دهم تا پانزدهم اسفندماه سال جاری در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار و شب گذشته و طی مراسمی برگزیدگان خود را معرفی کرد.