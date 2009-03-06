قطارهای جدید تندرو به ناوگان ریلی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا تا پایان سالجاری سه ران قطار ترنست ( تندرو) از کارخانه واگن سازی پارس تحویل می گیرد.

برهمین اساس، قرار است این شرکت سه ست ترن مسافری از نوع قطارهای تندرو با سرعت 160 کیلومتر در ساعت، 11 واگن مسافری و 5 واگن حمل خودرو تا دو هفته آینده از کارخانه واگن سازی پارس تحول بگیرد.

براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، این قطارها بلافاصله پس از تحویل گیری از کارخانه واگن سازی پارس به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور افزوده می شود تا به مسافران نوروزی خدمات ارائه کنند.

ساخت قطارهای ترنست در راستای قرارداد بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت "زیمنس" آلمان و با انتقال دانش فنی ساخت این نوع قطارها به کارخانه واگن سازی پارس صورت گرفته است.

براساس اعلام شرکت قطارهای مسافری رجا، 1.5 تا 2 میلیون مسافر در ایام نوروز (25 اسفند 87 تا 15 فروردین 88 ) با قطار جابه جا خواهند شد.