به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره منطقه‌ای سینما جوان با حضور محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد، ناصر باکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، عباس بسی خاسته مدیر کل ارشاد استان خوزستان و جمعی از مدیران، مسئولان و هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر برگزار شد.



جعفری جلوه در این مراسم با اشاره به این‌که جشنواره‌های منطقه‌ای ایران را بهتر بازتاب می‌دهد، گفت: شاید بگویید چنین جشنواره‌ای منطقه‌ای از ایران را بهتر در بر می‌گیرد، اما وقتی ما به اجزا یک منطقه‌ متصل و متوسل می‌شویم و وقتی نشانه‌گذاری‌های ما در یک طرح مناطق مختلف را بیان می‌کند، فرهنگ‌های مختلف را عیان می‌کند. ما را بیشتر به اجزا ایران، به اجزا این رنگین‌کمان ارزشمند و دلنواز متوجه می‌کند.

معاون سینمایی وزیر ارشاد در بخش دیگر سخنان خود گفت: مردم خوزستان نیازمند نشاط بیشتر و اعتماد به‌ نفس فراتر و بازگشت به خاستگاه گران‌تری هستند که از آن منطقه خود ایران را پرواز بدهند. باید با هنر موثر سینما بیش از این در این عرصه تلاش نمود و با جشنواره‌ها و جشن‌های ارزشمند شادی‌بخش و نشاط‌آور در این زمینه یاری‌گر باشیم.

جعفری جلوه گفت: به همین دلیل است خوشحالم از این‌که خوزستان و شهر سترگ دزفول میزبان جشنواره منطقه‌ای سینما جوان شد و چه خوب است جشنواره منطقه‌ای دیگری در آبادان برگزار شود و برای خوزستان در این بازسازی معنوی بیش از این باید بکوشیم و ان‌شاء‌الله خواهیم کوشید و دست کسانی را که طرحی، نظری، دیدگاهی برای این حرکت در این راستا دارند به گرمی می‌فشاریم.



هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان منطقه سه با اعطا تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، سکه بهار آزادی و جوایز نقدی به برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد. در بخش فیلم جایزه ویژه هیئت داوران به شهاب حسین‌پور برای فیلم "در یک نگاه " و داود قپانوری برای فیلم "توتو" اعطا شد.



اعظم مرادی برای مستند "عصر طلایی" و ناصر ناصرپور برای "فرسنگ‌های سنگ "جایزه بخش چشم‌انداز سرزمین زیبای ما را بردند و جایزه بخش در جستجوی حقیقت اهدا شد به علی شهابی‌نژاد برای مستند "خانه متروک" و افتخاری نیا برای فیلم داستانی "به دنبال او".



علیرضا ناصری منفرد برای فیلم داستانی "در آینه"، کریم فائقیان برای "صبحی که ستاره چید" و داود رجبی برای "آق کند قم " جایزه بخش فیلمنامه را از آن خود کردند و جایزه بخش تصویربرداری اهدا شد به داود رجبی برای فیلم داستانی "سربازان غیرنظامی" و منصور غلامی برای تصویربرداری "شیشه ای ها "



جایزه بخش تدوین به علی فرقانی برای فیلم داستانی "سفر دراز روز در شب" و جایزه بخش صدا را پوریا دادگر برای "خانه متروک" از آن خود کرد. جایزه بخش کارگردانی نیز به علی ناصری‌منفرد برای فیلم داستانی "در آینه" و ابراهیم سعیدی نژاد برای "چرا اینقدر دور ایستاده‌ای" اعطا شد.



جایزه بخش بهترین فیلم داستانی به کریم فائقیان برای فیلم داستانی "صبحی که ستاره چید" و علی فرقانی برای "سفر دراز روز در شب " رسید و احمد حیاتی برای "دفینه "، شهاب حسین‌پور برای "در یک نگاه" و میرزا عباس خسروی‌نژاد برای "آخرین تابلو " جایزه بخش بهترین فیلم تجربی را دریافت کردند



جایزه بخش بهترین فیلم پویانمایی اهدا شد به امین منتظری برای فیلم "پلاک 121 "، جعفر بزمیان برای "آینه " و شیرین لرستانی برای "حباب‌های سیاه " و جایزه بخش بهترین فیلم مستند را مجید عیدان برای "شهر خاموش " و مرتضی عوض‌پور برای "پرنده " ("علی جوشکار") دریافت کردند.



در بخش استعداد جوان اسماعیل میرزایی و فریده الف دوشابی برنده جایزه شدند و جایزه بخش بهترین مجری طرح به انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آبادان برای ساخت و تولید فیلم مستند "شهر خاموش " ساخته مجید عیدان اعطا شد. جایزه بخش بهترین فیلم نیز به علی ناصری منفرد برای "در آینه" از کاشان اعطا شد.

در بخش فیلمنامه جایزه بهترین فیلمنامه با موضوع داستانی به مینو شرکت برای "بدون کودکی"، مسعود علامه‌زاده برای "آسمان جای بیشتری ندارد " و سیدمحسن نبوی " برای "آکواریوم" اعطا شد. در این بخش از معصومه گلفروشان نویسنده فیلمنامه داستانی "آینه چهل رنگ" تقدیر شد.



جایزه بهترین فیلمنامه با موضوع مستند به فاطمه صادقی برای "کلگ" رسید و جایزه بهترین فیلمنامه با موضوع تجربی را شمس‌الدین آروند برای "انعکاس" و مصطفی غضنفری برای "جبری، یک مغازه ساندویچی" از آن خود کردند.



رحیم کریم‌زاده برای "شمس شش گوش" جایزه بهترین فیلمنامه با موضوع پویانمایی را برد و جایزه بهترین فیلمنامه ویژه (با موضوع اقتباس ادبی از متون کهن ایرانی) به کورش برزگر برای "چوب خط" اعطا شد.



در بخش عکس نوید ریحانی، امین نظری و" هادی فخراحمد برای مجموعه عکس‌ها اول تا سوم شدند و همچنین با اهدا تندیس، لوح تقدیر، سکه و جایزه نقدی از نسیم احمدی برای عکس "خزان" به عنوان نگاهی بدیع در بخش استعداد جوان همین طور یاسین محمدی و فاطمه جرجم برای عکس "همبازی" تقدیر به عمل آمد.

در بخش پوستر نیز امین منتظری برای پوستر فیلم پویانمایی " پلاک 121" اول شد و سمیه نسیما برای پوستر فیلم "مدرسه به سبک ایرانی" و مسعود رضایی برای پوستر فیلم "با سه چراغ خاموش" دوم و سوم شدند.همچنین دیپلم افتخار و سکه بهار آزادی به سروناز سهرابی برای پوستر فیلم "سکوت میان دو دقیقه هیاهو" و داود میرزا بیگی برای پوستر فیلم "پیکان 60" اعطا شد.



هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان منطقه سه با حضور فیلمسازان، عکاسان و فیلمنامه‌نویسان 11 استان و رقابت 190 اثر 11 تا 14 اسفند برگزار ‌شد.