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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

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پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته از لیسانس در دانشگاهها / ایجاد دکتری شبانه

پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته از لیسانس در دانشگاهها / ایجاد دکتری شبانه

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بررسی پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته از دوره کارشناسی (لیسانس) و دکتری نوبت دوم (شبانه) در دانشگاههای تحت تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنوع بخشی در پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار گرفته است از این رو بر روی انواع پذیرش دانشجوی دکتری تحقیق و بررسی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: دکتری پیوسته از کارشناسی به دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری نوبت دوم برخی از طرح هایی هستند که برای پذیرش دانشجو در دوره دکتری در دست بررسی هستند. 

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم اضافه کرد: در این خصوص طرحی به شورای گسترش آموزش عالی ارائه شده و قرار شد بحث و بررسی بیشتری با نظر دانشگاههایی که زمینه بیشتری را برای ایجاد این طرح دارند صورت گیرد.

وی به مهر گفت: طرح دکتری پیوسته از لیسانس بیشتر در رشته هایی که در دوره دکتری صاحب قدرت و تجربه بیشتری در آنها هستیم و در دانشگاههایی که آمادگی و امکانات کافی را برای اجرای این طرح دارند اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 844841

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