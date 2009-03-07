پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته از لیسانس در دانشگاهها / ایجاد دکتری شبانه

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنوع بخشی در پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار گرفته است از این رو بر روی انواع پذیرش دانشجوی دکتری تحقیق و بررسی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: دکتری پیوسته از کارشناسی به دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری نوبت دوم برخی از طرح هایی هستند که برای پذیرش دانشجو در دوره دکتری در دست بررسی هستند.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم اضافه کرد: در این خصوص طرحی به شورای گسترش آموزش عالی ارائه شده و قرار شد بحث و بررسی بیشتری با نظر دانشگاههایی که زمینه بیشتری را برای ایجاد این طرح دارند صورت گیرد.

وی به مهر گفت: طرح دکتری پیوسته از لیسانس بیشتر در رشته هایی که در دوره دکتری صاحب قدرت و تجربه بیشتری در آنها هستیم و در دانشگاههایی که آمادگی و امکانات کافی را برای اجرای این طرح دارند اجرایی خواهد شد.