دهمین اجلاس اکو در تهران با سخنرانی رئیس جمهور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین اجلاس اکو یا سازمان همکاریهای اقتصادی، در حالی در تهران آغاز به کار کرده است که تجارت و حمل و نقل و انرژی از اولویت های این اجلاس به شمار می رود.

در این اجلاس رئیسان جمهور ایران، آذربایجان ، افغانستان ، پاکستان ، تاجیکستان، ترکمنستان ، ترکیه، عراق و امیر قطر حضور دارند.

در دهمین اجلاس اکو حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان،عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه، امام علی رحمان و بردی محمد اف روسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان حضور دارند که در بین آنها امیر قطر و رئیس جمهور عراق نیز به عنوان میهمانان ویژه این اجلاس حضور دارند.

ریاست دهمین اجلاس اکو را دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان بر عهده دارد.

درحال حاضر سهم اکو از تجارت جهانی 2.8 درصد و ظرفیت موجود حدود 700 میلیون دلار است؛ ولی تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اکو بالغ بر هزار میلیارد دلار می باشد.

پروژه مهم قطار مسافری و باری آلماتی- تاشکند - تهران - آستانبول و آلماتی - بندر عباس از دیگر برنامه های کاری در این اجلاس می باشد. همچنین سه بخش تجارت و حمل و نقل و انرژی سه اولویت مهم دیگر اکو است.

اجلاس اکو یا سازمان همکاریهای اقتصادی یک سازمان اقتصادی منطقه ‌ای است که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه؛ در سال 1341 (۱۹۶۲) نخستین بار این سازمان را پایه ‌ریزی کردند.

این سازمان در ابتدا با نام «آر سی دی» - که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است- آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامی در ایران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت.

پس از فروپاشی شوروی؛ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود ۳۳۰ میلیون جمعیت و 8،620،697 کیلومتر مربع وسعت کشورها، امکانات قابل توجهی در عرصه نفت،گاز و صنعت را در اختیار دارد.

طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ده کشور است. این سازمان همچنین برای تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالیت می‌کند. زبان رسمی اکو انگلیسی است و مقر اصلی آن، شهر تهران در ایران است.

اجلاس سران اکو از امروز و با دستور کار روند کلی حرکت اکو و بررسی موافقتنامه ها در تهران آغاز به کار کرده است.