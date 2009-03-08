آمریکا خواهان پایان شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، کابینه اولمرت چهار شکوائیه رسمی از دولت آمریکا و درخواست برای توقف شهرک سازی در بیت المقدس و کرانه باختری دریافت کرده است.

به گفته مقامات حاضر در دفتر "ایهود اولمرت" کفیل نخست وزیری رژیم صهیونیستی، همزمان با افزایش اقدامات تل آویو برای شهرک سازی، فشارها برای توقف این اقدامات از سوی آمریکا نیز افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود تل آویو شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را با هدف یهودی کردن تمام این منطقه و خارج کردن اعراب از آن انجام می دهد و این در حالی است که آمریکا شهرک سازی را مهمترین مانع رسیدن به صلح در خاورمیانه می داند.

این در حالی است که در هفته گذشته اعلام شد رژیم اسرائیل برنامه ای را برای ساخت 73 هزار و 300 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری در دست اجرا دارد.

بر اساس این گزارش، ساخت این تعداد واحد مسکونی به معنای افزایش 100 درصدی تعداد واحدهای صهیونیست نشین در کرانه باختری است.

این درحالی است که چند روز قبل "ابومازن" رئیس تشکیلاتت خودگران فلسطین در کنفرانسی خبری با انتقاد از ادامه روند شهرک سازی در کرانه باختری گفته بود : توقف شهرک سازی اساس گفتگو با هر کابینه اسرائیلی است.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که با روی کار آمدن کابینه راستگرای افراطی در اسرائیل، این رژیم شهرک سازی را گسترش دهد و اقدام به جذب یهودیان از دیگر مناطق جهان کند.