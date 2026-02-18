به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه مبارک رمضان سرویس ویژه «زندگی با آیه‌ها» در خبرگزاری مهر راه اندازی شد.

در این صفحه جدیدترین محتواهای مربوط به نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، اخبار و اطلاعیه‌ها منتشر می‌شود.نهضت ملی زندگی با آیه‌ها با تبیین آیات منتخب قرآن کریم به عموم جامعه و با محوریت ۳۰ آیه در ۳۰ جز قرآن کریم در ماه رمضان امسال برگزار خواهد شد.

قرآن کریم، کتاب هدایت و نور، همیشه نقشه راهی برای زندگی سرشار از معنویت و آرامش بوده است. پویش ملی «زندگی با آیه ها» با هدف بازگرداندن قرآن به متن زندگی روزمره مردم و تبدیل آیات الهی به چراغی برای گام های انسان ها طراحی شده است. این حرکت جمعی، فرصتی است تا با تلاوت، حفظ و عمل آیات منتخب قرآن کریم، دریچه ای تازه به سوی درک عمیق تر مفاهیم الهی باز کنیم و این کتاب آسمانی را نه تنها در سینه ها، بلکه در جان و رفتارمان جاری سازیم.

پویش «زندگی با آیه ها» بر این باور است که قرآن تنها کتابی برای تلاوت در مراسم مذهبی نیست، بلکه راهنمای عملی برای تمام لحظه های زندگی است. این طرح می کوشد با انتخاب آیات کلیدی که مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و فردی را پوشش می دهند، مشارکت کنندگان را به گام های کوچک و مؤثر دعوت کند: خواندن آیات به صورت روزانه، حفظ کردن آنها به منظور نهادینه سازی مفاهیم، و عمل کردن به آموزه های قرآنی در تعاملات روزمره.

این حرکت فراتر از هر مرز سنی، تحصیلی یا مذهبی است. خانواده ها، مدارس، محیط های کاری و حتی شبکه های اجتماعی می توانند به بستری برای گسترش این پویش تبدیل شوند. ما معتقدیم تغییر جامعه از تغییر فرد آغاز می شود، و هر شرکت کننده، مانند قطره آبی که بر سطح آب میافتد، دایره تأثیر خود را به اطراف گسترش خواهد داد.

پویش «زندگی با آیه ها» تنها یک حرکت موقت نیست، بلکه آغاز جریانی است که امیدواریم به ایجاد «نسل قرآنی» بیانجامد؛ نسلی که آیات قرآن را نه در حافظه، که در منش و سبک زندگی خود جستجو میکند. پس از پایان هر دوره، شرکت کنندگان به شبکه بزرگی از حامیان می پیوندند تا تجربه های خود را به دیگران انتقال دهند و چرخه نیکی را تداوم بخشند.

مخاطبین خبرگزاری مهر می‌توانند آخرین اخبار مربوط به این طرح را از طریق نشانی https://www.mehrnews.com/service/ZendegiBaAyeha دنبال کنند.